«Первый бит» внедрил систему «Бит.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм»

«Первый бит», международный интегратор IT-решений для бизнеса, объявило завершении внедрения решения «Бит.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм». По итогам проекта в сети аптек ускорилось на 50% согласование реестра платежей и повысился контроль по оплатам на 75%.

Для осуществления контроля платежей, в том числе процессов казначейства, в головной компании сети аптек «Мега фарм» использовался продукт «1С:Бухгалтерия 8». При этом, функционал автоматизированной системы не поддерживал ряд бизнес-процессов, и их приходилось выполнять в Excel. согласование платежей осуществлялось на бумажных носителях. Активный рост сети и, соответственно, данных, а также необходимость дополнительных аналитик привели к ряду проблем, в частности: сотрудники финансового отдела не имели возможности видеть остатки бюджета по статьям; отсутствовали формализованные маршруты согласования платежей; невозможность планировать и контролировать движение денежных средств на длительные сроки; невозможность видеть кассовые разрывы; большие временные затраты на отправку в исполнение документов на оплату.

Основной целью проекта стала полная автоматизация процессов казначейства, прогнозирования платежей, формирования платежей по заработной плате и налогам.

Специалисты центрального офиса «Первого бита» рекомендовали использовать решение «Бит.Финанс.Управленческий учет» на базе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» и провести интеграцию систем с использующейся «1С:Зарплата и управление персоналом» для обмена данными для автоматизации процесса формирования платежей по заработной плате и налогам.

В рамках проекта специалисты «Первого бита» реализовали: загрузку годового бюджета и установку лимитов в разрезе аналитик; настройку маршрутов согласования заявок; контроль по лимитам в момент согласования заявок; автоматическое формирование реестра платежей.

Ключевыми результатами проекта стали: повышение контроля по оплатам на 75%; согласование реестра платежей ускорилось на 50%; сокращение сроков поступление денежных средств на 10%; сокращение кассовых разрывов на 10%; повышение производительности труда работников казначейства на 15%.

«Мы довольны реализацией проекта в первую очередь потому, что работа сотрудников финансового отдела значительно упростилась и ускорилась. Специалисты "Первого бита" профессионально подошли к решению наших проблем, максимально реализовав в системе весь необходимый нам функционал. Мы планируем продолжить наше дальнейшее сотрудничество в развитии системы управленческого учета в части бюджетирования и реализации учета по МСФО», – сказал Николай Гаранин, финансовый директор.

Аптечная сеть «Мега фарм» – активно развивающийся аптечный ритейлер в России. «Мега фарм» сотрудничает с Х5 Retail Group, развивая бренды «А-Мега» и «Да, здоров!»; «Азбукой Вкуса» (премиальные аптеки под брендом «Азбука Life»); РЖД; Медицинским центром Елены Малышевой и т.д. Сегодня сеть насчитывает 900 аптек в 32 регионах России, к 2021 г. планируется открыть более 4 тыс. аптек по всей стране.

