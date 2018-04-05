Directum представила решение Ario для обработки корпоративного контента

Directum представила решение Ario для интеллектуальной обработки корпоративного контента. Решение предлагает клиентам новый набор инструментов, использующих машинное обучение для рутинных операций в ECM.

Первая версия решения избавит делопроизводителей от необходимости вручную распределять поток входящих и заполнять реквизиты при регистрации документов.

Directum Ario — это набор интеллектуальных сервисов, которые автоматически распределяют входящую корреспонденцию, извлекают реквизиты и заносят их в ECM-систему с минимальным участием пользователя. В будущем развитие механизмов машинного обучения в Directum позволит полностью передать системе аннотирование документов, подготовку автоответов и резолюций, а также реализовать «умный» поиск.

Первая версия Directum Ario выпущена по итогам пилотных проектов. Четыре клиента Directum до официального релиза протестировали сервисы классификации и извлечения значимых данных для интеллектуальной обработки входящих документов: организационно-распорядительных, договорных и финансовых.

Во время тестовой эксплуатации эксперты Directum обучили решение на данных реальных ECM-систем. После подготовительного этапа Directum Ario с точностью 95-98% определял вид документа, соответствующие ему журналы и реквизиты, создавал карточку в системе и передавал ее делопроизводителю. Специалист проверял корректность и полноту заполнения. В результате процесс занесения и регистрации ускорился, как минимум, в 2 раза.

Промежуточные итоги проектов позволили экспертам спрогнозировать сроки окупаемости решения для компаний разного профиля: производственное предприятие – 500 документов в день, 100–120 тыс. документов в год, окупаемость менее 3 лет; предприятие добывающей промышленности – 1000 документов в день, 250–300 тыс. документов в год, окупаемость 1,5 года; банк, страховая компания – 4000 документов в день, 950 тыс.–1 млн документов в год, окупаемость 0,5 года.

По словам Артема Пермякова, руководителя группы перспективного развития Directum, с развитием Directum Ario и внедрением полного спектра сервисов заказчики получат интеллектуальную ECM-систему и минимизируют затраты на типовые процессы: «Решение обладает большим потенциалом. В перспективе оно полностью избавит пользователя ECM от рутинных повторяющихся действий. Система обучится самостоятельно обрабатывать стандартные документы, запросы сотрудников и клиентов, а специалисты будут лишь проверять правильность ее работы, освободив время для деятельности, требующей нестандартных решений, творчества, высокой квалификации».