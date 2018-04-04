Philips Lighting и «АйТи Энергофинанс» представили решение для «умного города»

Philips Lighting анонсировала сотрудничество с группой «АйТи Энергофинанс» с целью создания комплексной интегрированной системы управления освещением на базе платформы Unilight. Решение создано специально для российского рынка и дает возможность городским властям эффективно управлять освещением, получать и передавать актуальные данные, улучшая городскую среду и обеспечивая безопасность.

Платформа Unilight позволяет использовать светильники Philips с функцией беспроводного управления как элементы городской сети Интернета вещей. Это позволяет не только собирать и анализировать информацию, но и отправлять аналитические сводки о состоянии города в административные службы. Например, специальные датчики, установленные на опорах освещения, способны определять уровень шума, загрязнения воздуха и загруженности дорог. Это дает возможность городским властям принимать оперативные решения: система может за счет средств видеоаналитики определить транспортное происшествие, а благодаря данным о погоде и состоянии дорожного полотна позволит эффективно управлять работой дорожных служб.

Также новое решение позволяет использовать освещение только тогда, когда оно нужно, и в том объеме, в котором необходимо. Можно диммировать (снижать яркость) освещение при снижении транспортного потока, или использовать максимально яркое освещение в «час пик». Такой подход помогает сократить энергопотребление и является залогом устойчивого развития «зеленых городов» будущего. При этом платформа Unilight дает возможность наблюдать за состоянием светильников и точно определяет параметры работы каждого из них, в том числе геопозиционирование с помощью GPS и ГЛОНАСС.

«В сотрудничестве с Philips Lighting было создано передовое технологичное решение для умного городского пространства в России, – отметил Павел Сотуленко, генеральный директор «АйТи Энергофинанс». – Мы уверены, что оно поможет более эффективно использовать ресурсы городов, оптимизировать их инфраструктуру и будет способствовать гармоничной интеграции информационных технологий и систем автоматизации в городскую среду».

Платформа Unilight работает с дорожными светильниками Philips RoadFlair, которые компания производит на территории России. Благодаря локальному производству решений и систем управления светом, Philips Lighting удалось сократить время их поставки, сохраняя при этом высокое качество продукции.

«Сегодня Philips Lighting является самой влиятельной светотехнической компанией в мире Интернета вещей и лидером в производстве «умных» световых систем, способных собирать и анализировать данные о городской среде, – сказал Эрик Бенедетти, генеральный директор Philips Lighting в России и СНГ. – Сейчас концепция Smart City уже успешно применяется в Лос-Анджелесе, Барселоне, Амстердаме, Мадриде и Дубае. Мы рады, что в партнерстве с «АйТи Энергофинанс» сможем внести вклад в развитие концепции «умного города» в России».

Новое совместное решение двух компаний имеет широкий функционал и является наиболее комплексным из всех представленных на российском рынке.