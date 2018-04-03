«Т-Платформы» сохранила лидерство в списке Tоп50 самых мощных систем России

«Т-Платформы», ведущий российский разработчик вычислительного оборудования, сохранила лидерство в новой редакции списка Tоп50 самых мощных вычислительных систем в России и СНГ (опубликован 03 апреля 2018 г.), заняв с первого по четвертое места в первой пятерке. Всего в рейтинге представлено 11 суперкомпьютеров компании и на них приходится более половины (56%) производительности от общего показателя систем, представленных в рейтинге.

Первое место в списке Топ50 с 2016 года занимает суперкомпьютер «Ломоносов-2», установленный компанией «Т-Платформы» в Московском государственном университете. Пиковая производительность лидера рейтинга выросла до 4,95 Пфлопс после того, как в марте 2018 г. была закончена поставка нового раздела суперкомпьютера с пиковой производительностью 1.8 Пфлопс. Обновленный раздел суперкомпьютера «Ломоносов-2» базируется на 52-юнитовых шасси A-Class - собственной разработке АО «Т-Платформы».

Впервые в список Топ50 попали системы, которые установлены в Росгидромете: 1,2 Пфлопс в Главном вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; еще две установки по 76 Тфлопс – в Региональных специализированных метеорологических центрах в Новосибирске и Хабаровске, которые заняли 2, 28 и 29 места соответственно.

Компания «Т-Платформы» постоянно ведет разработку новых решений и модернизирует уже существующие, что создает задел для будущих достижений в суперкомпьютерной области.