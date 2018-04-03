«Российский инвестиционный банк» выбрал «КИБ Серчинформ» для защиты информации

Росинбанк, универсальный коммерческий банк Кыргызской Республики, выбрал «КИБ Серчинформ» для защиты конфиденциальных данных. Помимо защиты от утечек критичной информации перед DLP-системой стоят задачи контроля занятости сотрудников и предотвращения злоупотребления должностными обязанностями.

По информации «Серчинформа», раньше организация использовала систему учета рабочего времени, однако инструмент контролировал недостаточное число каналов, плохо детализировал инциденты и собирал слабую доказательную базу. Новую систему для внедрения банк выбирал среди продуктов трех российских разработчиков.

«В первую очередь мы подбирали систему с широкими возможностями поиска и сильной аналитикой, которая хорошо бы устанавливала взаимосвязи между событиями, – сказал Антон Копейкин, заведующий сектором информационной безопасности Росинбанка. – И КИБ предложил такие инструменты. Сначала мы оценили гибкость системы, настроив политики безопасности без привлечения разработчика, а после – глубину анализа. КИБ лучше других DLP реконструирует события и позволяет однозначно устанавливать детали инцидентов и всех причастных. Важно и то, что "Серчинформ" обеспечивает отличную техническую поддержку».

Среди прочих критериев выбора, которым удовлетворил «Контур информационной безопасности», – минимальное влияние на систему контролируемого ПК, легкость интерфейса и выгодные условия сопровождения продукта. Служба безопасности «Росинбанка» также использует новый инструмент для решения дополнительных задач – контроля атмосферы в коллективе и учета рабочего времени в региональных офисах.

«Преимущество КИБ в том, что он контролирует наибольшее число каналов и имеет аналитические инструменты, которых нет у других производителей DLP, – сказал ведущий аналитик «Серчинформ» Алексей Парфентьев. – Кроме того для нас важно, чтобы у клиентов была возможность максимально подстроить продукт под нужды организации, ведь от этого напрямую зависит эффективность защиты. И выбор «Российского инвестиционного банка» в пользу "КИБ Серчинформ" снова подтверждает, что это верная стратегия развития DLP».