«АйТи Капитал» и «Статус» завершили первый этап перехода на XBRL-отчетность

«АйТи Капитал» и регистраторская компания «Статус» объявили об успешном завершении первого этапа проекта по переходу на XBRL-стандарт отчетности.

Сотрудничество регистраторского общества «Статус» и «АйТи Капитал» позволило в нужные сроки сдать первую отчетность в формате XBRL. Таким образом, успешно завершен первый этап комплексного проекта внедрения программного продукта для формирования всей регуляторной отчетности в новом формате XBRL.

Продукт «АйТи Капитал: XBRL» дал возможность «Статус» формировать и предоставлять регулятору XBRL-отчетность оперативно и качественно.

Новые требования Банка России по отношению к некредитным финансовым организациям по сдаче бухгалтерской, надзорной и статистической отчетности в формате XBRL вступили в силу с 1 января 2018 года.

Для выполнения новых требований регулятора «Статус» провел анализ ИТ-систем формирования XBRL-отчетности. Компания «АйТи Капитал» была выбрана по ряду причин. Среди них – полноценная мощная система XBRL-отчетности собственной разработки, наличие внедренных решений в пилотной группе XBRL ЦБ РФ с реальным опытом формирования XBRL-отчетности, партнерство с фирмой «1С» в финансовом секторе со специализацией на рынке НФО и банках, опыт работы с большим объемом отчетных данных в крупнейших компаниях. Также в штате компании - сертифицированные по XBRL Foundation специалисты.

«Сдача отчетности в формате XBRL - это важный шаг в плановой работе по цифровизации деятельности «Статуса» в соответствии с предъявляемыми регулятором требованиями. Для сдачи отчетности в формате XBRL мы выбрали качественный продукт наших партнеров - «АйТи Капитал», - отметил финансовый директор «Статуса» Вадим Бессонов.

«Программное решение «АйТи Капитал: XBRL» является собственной разработкой компании. Это качественный продукт, позволяющий полностью избежать ошибок при сдаче отчетности в сжатые сроки. Фактически мы можем обеспечить сквозной процесс получения первичных данных из систем-источников, провести валидацию и формирование отчетности в течение нескольких часов», - сказал управляющий партнер «АйТи Капитал» Максим Виленский.