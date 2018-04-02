«Трейд-Техно» автоматизировал обновление 1С с помощью сервиса от «1С-ИжТиСи»

«Трейд-Техно», поставщик ручного механизированного инструмента и оборудования для промышленных предприятий России, автоматизировал обновление 1С с помощью сервиса от «1С-ИжТиСи».

Пока деятельность компании была организована в типовой конфигурации «1С: Комплексная автоматизация 1.1», с ее обновлением успешно справлялся штатный программист. Однако по мере изменений и доработок в системе, в компании решили передать задачу по качественному обновлению конфигурации стороннему подрядчику.

Изучив предложения рынка, руководство компании остановилось на «Сервисе обновления измененных конфигураций 1С» от «1С-ИжТиСи»: в пользу Сервиса сыграло оптимальное соотношение цены, качества и скорости оказания услуги.

При первом обращении «Трейд-Техно» протестировала демоверсию автоматизированного обновления, а также получила бесплатную оценку обновления конфигурации. В апреле 2015 г. в компании впервые обновили измененную конфигурацию с релиза 1.1.57.2 на релиз 1.1.58.2 с помощью решения от «1С-ИжТиСи» и остались довольны результатом. Всего за три года в «Трейд-Техно» успешно проведено 20 автоматизированных обновлений.

«Сначала у нас возникли некоторые опасения по поводу качества обновления, ведь работа ведется удаленно. Однако они не оправдались. Благодаря Сервису наш ИТ-специалист может заниматься основными задачами, не отвлекаясь на трудоемкий процесс ручного обновления. Благодарим команду “1С-ИжТиСи” за отличную работу и планируем дальнейшее сотрудничество», – отметила Ковалева Наталья, главный бухгалтер «Трейд-Техно».