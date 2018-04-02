SAP запускает цифровые бейджи для сертифицированных специалистов

SAP представила цифровые бейджи – значки для участников курсов SAP Education, прошедших сертификацию. С их помощью специалисты смогут поделиться достижениями в оффлайн и онлайн пространстве, переслав бейдж или прикрепив его к резюме. Бейджи выпущены в рамках проекта Open Badges и, в отличие от обычных изображений, содержат в себе набор метаданных.

В рамках глобальной программы сертификации SAP, запущенной в 1995 году, существует ряд многоуровневых процедур подтверждения знаний для каждого из направлений обучения. Новые бейджи можно будет использовать после успешно завершенного курса на веб-сайтах, в социальных сетях, а также для Учебных комнат, являющихся частью виртуального образовательного пространства SAP Learning Hub. Тем самым SAP предоставляет пользователям не только внушительный набор опций, таких как эффективная стратегия в сфере непрерывного обучения, новые инструменты, доступ к современным образовательным решениям, но и новые возможности сертификации.

Екатерина Аникина, директор SAP CIS Education, отметила: «Цифровые бейджи открывают дополнительные возможности для консультантов SAP – это простой и удобный способ рассказать о своей квалификации. Кроме этого, они смогут значительно облегчить для наших клиентов процесс подбора специалистов в проектную команду – с помощью цифрового бейджа проверить подлинность заявленного соискателем сертификата можно самостоятельно в онлайн-режиме. Спрос на сертифицированных сотрудников только растет, и мы видим потенциал новых инструментов верификации, интерес к ним со стороны клиентов».

Цифровые бейджи SAP признаются во всех странах мира и, учитывая высокую мобильность ИТ-специалистов, станут дополнительным конкурентным преимуществом при смене работы или ее поиске. Они выпущены в рамках проекта Open Badges, который поддерживается Международным образовательным консорциумом по управлению учебными системами (IMS Global Learning Consortium). Каждый бейдж – это структура данных в формате JSON, содержащая информацию об организации, выпустившей значок, ссылки на его изображения, а также критерии, по которым происходит его выдача.