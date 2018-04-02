Nvidia представила платформу Project Clara для визуализации в медицине

Nvidia анонсировала супервычислительную платформу Project Clara для визуализации в медицине. Суперкомпьютер Nvidia Project Clara для работы с медицинскими изображениями позволяет изменить возможности существующих машин прямо сейчас. Представленный на конференции Nvidia GTC 2018, Project Clara базируется на прорывах в области вычислений.

Разнообразные медицинские снимки уже более 40 лет помогают определять заболевания на ранней стадии. Благодаря совершенствованию технологий диагностики, начать работать со многими заболеваниями сегодня можно на самых ранних стадиях. Теперь в развитие этой области вносят вклад и параллельные вычисления.

Десять лет назад исследователи обнаружили, что графические процессоры Nvidia обладают наилучшей архитектурой для работы с приложениями, связанными с медицинскими изображениями, помогая уменьшить облучение, улучшить качество получаемых изображений и обеспечивая возможность генерировать изображения в реальном времени. Стремительное развитие глубокого обучения позволило внедрить ИИ в более, чем половину медицинских приложений.

Такие вычислительные решения, как итеративная реконструкция в КТ и получение сигнала на базе предыдущих значений в МРТ, уменьшают облучение до 90%, сокращая время на получение МРТ снимка.

Алгоритмы глубокого обучения и ИИ создают перспективные возможности для передового анализа изображений и количественного анализа. В недавно представленном алгоритме V-Net применяется 3D объемная сегментация для автоматического измерения объема крови, проходящего через сердце. Пятнадцать лет назад для такого алгоритма понадобился был компьютер стоимостью $10 млн с энергопотреблением в 500 кВт. Сегодня он может работать на базе нескольких GPU Tesla V100.

Project Clara позволяет запускать множество вычислительных инструментов одновременно. В Clara применяются виртуальные графические процессоры Nvidia, чтобы обеспечить одновременный доступ многим пользователям. Clara позволяет выполнять вычисления для любого инструмента – КТ, МРТ, УЗИ, рентген или маммография. Балансировщик нагрузки Kubernetes на GPU позволяет эффективно масштабировать вычисления по запросу.

С Nvidia сотрудничают десятки компаний и стартапов из области здравоохранения и многие научно-исследовательские медицинские учреждения. Их ИИ-приложения, такие, как AutoMap и V-Net, вносят весомый вклад в развитие радиологии.

Приложение AutoMap, созданное Центром MGH Martinos, помогает сократить время получения МРТ и повысить качество изображения. V-Net может автоматически измерять анатомию и оценивать функциональность. Кинематографический рендеринг, представленный Университетом Джона Хопкинса, повышает качество и экономит время рентгенологам, что в свою очередь улучшает результативность лечения.

Компания Subtle Medical, работающая над десятками приложений медицинской визуализации, недавно выиграла более $250 млн в категории «Здравоохранение» в рамках программы поддержка стартапов Inception.

«Новые технологии кардинально меняют здравоохранение, - отметил доктор Грэг Захарчук (Greg Zaharchuk), учредитель Subtle Medical, радиолог и доцент на кафедре радиологии в Стэнфорде. - Идея Nvidia о виртуализированном медицинском суперкомпьютере - это новая глава, которая кардинально изменит наши возможности в области медицины».

Для современных приложений медицинской визуализации нужны новые уровни вычислений, масштабируемости и доступности. Project Clara – это вычислительная платформа Nvidia, призванная совершить революцию в данной области.