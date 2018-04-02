«Монокристалл» запустил производство сверхбольших кристаллов сапфира

«Монокристалл», дочерняя компания холдинга «Концерн Энергомера», начал выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, а также сапфировых шестидюймовых пластин, которые необходимы для дальнейшего производства светодиодов, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. Сегодня компания занимает 50% мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов.

Завод в Ставрополе увеличил производственные мощности более чем на 70% и занимает 50% мирового рынка искусственного сапфира для светоизлучающих диодов. Компания намерена выпускать 60 тысяч шестидюймовых пластин ежемесячно.

«Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей, из которых 280 млн рублей компания получила в виде льготного займа ФРП в конце 2016 года под 5% годовых сроком на 5 лет. Проект компании «Монокристалл» стал 46-м по счёту, запущенным с привлечением финансирования ФРП», - отметил директор ФРП Роман Петруца.

В ходе реализации проекта компания разработала современное технологическое оборудование, аналоги которого отсутствуют в мире. Оно позволит выпускать кристаллы весом от 120 до 400 кг с высоким процентом выхода годного к изготовлению конечной продукции материала. При этом, себестоимость кристалла будет самой низкой в мире.

Продукция компании востребована при производстве светоизлучающих диодов для подсветки телевизоров высокой четкости, дисплеев, переключателей радиочастот для мобильных устройств, а также смотровых окон для высокотемпературных печей и стекол часов с высокой абразивной стойкостью (устойчивость к механическим повреждениям).

«Наша компания более 15 лет работает на чрезвычайно конкурентных мировых рынках и знает немало побед над промышленными гигантами с мировым именем и компаниями, пользующимися неограниченным административным ресурсом в своих странах. На протяжении всего этого периода мы делали ставку лишь на свой интеллектуальный потенциал и скорость развития компетенций. Мы научились развивать технологии и продукт быстрее наших конкурентов и построили передовую производственную систему, направленную на непрерывное совершенствование всех бизнес-процессов компании. Вся продукция экспортируется в Китай, Тайвань, Гонконг, Южную Корею, Германию и США, а объем экспорта в прошлом году превысил 5 миллиардов рублей», - прокомментировал генеральный директор «Монокристалла» Олег Качалов.

«Монокристалл» является мировым лидером в производстве синтетического сапфира для светоизлучающих диодов, мобильной электроники, а также металлизационных паст для солнечной энергетики. Компания экспортирует 98% продукции в более чем 25 стран мира.