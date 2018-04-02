«Хайтэк» завершил первый международный проект в Республике Таджикистан

«Хайтэк», российский системный интегратор, завершил совместный проект с оператором связи Eastera по созданию мультимедийного контакт-центра для Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

В ходе проекта в ведомстве был построен контакт-центр на базе решения Avaya Elite Multichannel, позволяющий принимать и обрабатывать голосовые сообщения и обращения, поступающие по электронной почте и через чаты, а также внедрена система Avaya WFO Select для мониторинга взаимодействий налоговых инспекторов с налогоплательщиками.

Контактный центр Avaya развернут на существующих информационных системах Налогового комитета республики. Платформа собирает и обрабатывает статистику по всем типам обращений, что создает условия для принятия оперативных и стратегических решений по управлению контакт-центром. Кроме того, решение, интегрированное специалистами «Хайтэк», позволяет проводить кампании исходящего обзвона, а реализованный функционал записи голосовых обращений дает возможность контролировать качество обслуживания вызовов.

Внедренная система Avaya WFO Select представляет собой масштабируемую, гибкую и безопасную платформу для записи входящих и исходящих звонков.

«Строительство и оснащение контакт-центров является одной из ключевых компетенций нашей компании. Отрадно сознавать, что экспертиза специалистов и сложившиеся партнерские отношения с Avaya позволили "Хайтэк" реализовать проект международного уровня. С помощью нового контактного центра Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан планирует повысить качество услуг, уже предоставляемых налогоплательщикам – гражданам и бизнесу страны, а также инициировать ряд новых. В будущем планируется более глубокая интеграция контакт-центра Avaya с другими системами автоматизации Налогового комитета», – сказал Игорь Вайсблюм, директор департамента систем связи «Хайтэк».