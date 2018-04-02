«Физприбор» будет выпускать устройства на базе процессоров от «Элвис-Неотек»

«Элвис-Неотек» (портфельная компания РОСНАНО) и Московский завод «Физприбор» (входит в группу компаний «Остек») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство компаний предусматривает разработку совместных решений и продуктов на основе микропроцессоров VIP-1 и ELISE, разработанных «Элвис-Неотек».

На базе российских микропроцессоров VIP-1 и ELISE Московский завод «Физприбор» планирует выпускать изделия для автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП), распределенных систем управления (РСУ) и противоаварийной защиты (ПАЗ). По мнению разработчиков, эти продукты будут востребованы на объектах критической инфраструктуры России и зарубежных стран.

Сотрудничество «Элвис-Неотек» и Московского завода «Физприбор» позволит создать новый класс высокотехнологичных продуктов для обеспечения кибербезопасности объектов критической инфраструктуры (АЭС, ГЭС, ТЭС и т.д.). Совместные продукты и решения компаний обеспечат также выполнение заказчиками требования Федерального закона № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" и других требований регуляторов.

Московский завод «Физприбор» — ведущий российский разработчик и производитель комплексных систем автоматизации производственных процессов. Аппаратные и программные средства, разработанные заводом «Физприбор», эксплуатируются на Балаковской, Калининской, Нововоронежской, Ростовской АЭС, на АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Бушер» (Иране), АЭС «Тяньвань» (Китае), объектах нефтегазовой отрасли и других объектах.

«Элвис-Неотек» — портфельная компания РОСНАНО, российский разработчик интеллектуальных систем обеспечения безопасности с применением технологий распознавания образов и компьютерного зрения, а также микропроцессоров для систем машинного зрения по технологическим процессам 40 и 28 нанометров. Опыт и компетенции компании «Элвис-Неотек» подтверждаются многочисленными успешными внедрениями на объектах энергетики, промышленных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры в России и за рубежом.