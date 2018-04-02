Alibaba запускает в России площадку для хакатонов

AliCloud, подразделение облачных технологий Alibaba, выведет в Россию платформу Tianchi, глобальную площадку, которая предназначена для проведения хакатонов и мероприятий для разработчиков и исследователей в области big data. Основными клиентами и заказчиками выступают государственные организации по всему миру и коммерческие компании.

В России организаторами хакатонов могут стать как AliExpress и российский Tmall, так и любые другие компании. Членство на платформе Tianchi бесплатно для всех: учебных заведений и разработчиков, – а компании платят только за организацию ивентов.

Первым партнером платформы в России станет МГУ им. Ломоносова, на базе которого 20 апреля будет проведено первое мероприятие для маркетплейса Taobao в области исследований искусственного интеллекта для более чёткого таргетирования рекламных кампаний.

Платформа Tianchi существует с 2015 года и на сегодняшний в системе зарегистрировано более 150 000 разработчиков из 3100 различных научно-исследовательских лабораторий из 81 страны. Пользователями площадки для организации мероприятий выступают как компании группы Alibaba, включая Cainiao (логистика), Alipay (платёжная система), так и правительство Малайзии, Xiamen Airlines и многие другие. За 3 года работы платформы было организовано более 66 хакатонов.

«Наша задача – охватить наиболее талантливых российских разработчиков из самых разных областей и дать им возможность реализовать свои наработки и идеи в рамках глобальной платформы и в международных компаниях. Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с крупнейшими учебными заведениями и рады начать сотрудничеству с Московским государственным университетом», - отметил Марк Завадский, генеральный директор Alibaba в России.

«Развитие передовых направлений, таких как искусственный интеллект и анализ больших данных - одна из важнейших задач, стоящих перед Московским университетом. Очень рады, что именно МГУ стал первым партнером платформы Tianchi в России и объединяет талантливых российских разработчиков для участия в конкурсе Alibaba. Совместный конкурс, безусловно, станет важной вехой сотрудничества Московского университета и Alibaba Group», - отметил Андрей Федянин, проректор и начальник управления научной политики и организации научных исследований МГУ имени М.В. Ломоносова.