2Test дополнила решение «Умное освещение» центральным контроллером управления

2Test, эксклюзивный партнер компании Microsens по поставке, внедрению и обслуживанию всех решений производителя на территории России и стран СНГ, дополнил основанное на IP решение «Умное здание» центральным светодиодным источником постоянного питания.

Интеллектуальное освещение как часть ИТ-инфраструктуры — децентрализованное решение 2Test на основе протокола IP, применяемое для управления интегрированным светодиодным освещением в «умных» зданиях.

В особенности для объектов с большим количеством сетевых ламп данный контроллер управления освещением облегчает монтаж, обслуживание и модернизацию «умного» освещения.

Стандартные сетевые кабели передают электричество и данные для энергосберегающего регулируемого светодиодного освещения. Это сокращает затраты на установку по сравнению с обычными сетевыми осветительными решениями, нет необходимости проводить отдельную и дорогостоящую инсталляцию блоков питания 230В переменного тока и управляющей шины.

Центральный контроллер интеллектуального управления освещением — многопортовый источник питания постоянного тока для управляемых светодиодных ламп. До 50 Вт передаются на лампу с помощью стандартной витой пары.

Встроенная функция контроля обеспечивает генерирование равномерного света и затемнения без мерцания.

Датчики движения или присутствия могут быть подключены через четыре входа. Кроме того, в систему можно интегрировать выключатели света или другие датчики и сенсоры через беспроводную связь. В настоящее время поддерживаются стандарты беспроводной связи EnOcean и IP500.

Контроллер интеллектуального управления освещением подходит для монтажа в подвесной потолок, что позволяет легко расширять осветительную систему или выполнять задачи по техническому обслуживанию.

Встроенное приложение для автоматизации и обработки информации устанавливается на контроллер для управления процессами в здании. Программное обеспечение управляет лампами в соответствии с предопределенными сценариями освещения. Кроме того, приложение управляет затемнением и микроклиматом.

Есть возможности управлять комнатами, целыми этажами или комплексами зданий.

Центральный контроллер «умного» освещения прежде всего ориентирован на объекты с наличием крупномасштабных систем освещения: офисы открытой планировки, торговые центры, гостиницы, больницы, производственные помещения.

С помощью данного решения, если в здании был ремонт или перепланировка, оператор может легко сгруппировать осветительные установки одним щелчком мыши.