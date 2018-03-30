В России представлена отечественная платформа для хранения секретных документов

«Рэйдикс» и Фирма «АС» подписали договор о сотрудничестве. Инновационные разработки компании «Рэйдикс» позволят компании-партнеру «АС» расширить линейку решений и услуг по строительству, модернизации и сопровождению аттестованных ЦОД и специализированных систем хранения.

Результатом сотрудничества стало пилотное программно-аппаратное решение по долгосрочному хранению документов, имеющих гриф секретности. Разработанное решение может использоваться и для долгосрочного хранения юридически значимых документов (создание цифрового хранилища электронных документов – ЦХЭД).

Потребителями решений станут госучреждения, силовые ведомства и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также организации, работающие с грифованной документацией в силу специфики деятельности.