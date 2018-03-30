Сбербанк инвестировал в российскую компанию «Диалог»

Сбербанк в рамках построения цифровой экосистемы объявил о приобретении мажоритарной доли в компании «Диалог» — разработчике корпоративного мессенджера dialog enterprise.

Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения и усиление защищенности пользователей мессенджера от киберугроз. Мессенджер позволяет компании-пользователю перенести рабочее общение своих сотрудников на единую современную платформу с удобным интерфейсом.

dialog enterprise обладает всеми возможностями современного мессенджера, в том числе голосовой и видеосвязью, совместимостью с чат-ботами, обменом документами, организацией корпоративных встреч, аудио- и видеоконференций. Продукт призван полностью заменить сторонние мессенджеры в рабочем общении.

К dialog enterprise можно подключать бизнес-приложения, которые уже используют сотрудники компании. Также мессенджер способен совершать и принимать вызовы через текущую VoIP-инфраструктуру организации. При этом сервис будет обеспечивать абсолютную конфиденциальность информации — продукт по желанию компании-клиента может устанавливаться на его собственную ИТ-инфраструктуру.

«Мы стремимся расширять продуктовую линейку для экосистемы Сбербанка, — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. — Прежде всего мы собираемся уже в этом году начать использовать dialog enterprise для наших внутрибанковских коммуникаций, но одновременно надеемся, что интерес к данному продукту проявят наши партнеры и клиенты».

«Диалог» занимается разработкой корпоративного мессенджера dialog enterprise с 2016 года и объединяет специалистов в области разработки коммуникационных платформ, информационной безопасности и искусственного интеллекта.