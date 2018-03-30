«Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online

о выходе новой версии продукта 1C Connector for bpm'online

«Программные Технологии» объявили о выпуске новой версии 1C Connector for bpm’online. Теперь решение позволяет расставлять приоритеты интеграции объектов, а время синхронизации с системой 1C сократилось почти в два раза.

Инструмент предназначен для оперативной интеграции платформ bpm’online и 1C: Предприятие без использования кода. Работа в 1C Connector 2.1 – это удобная настройка правил интеграции, соответствия колонок и фильтров, быстрая синхронизация с несколькими базами одновременно, постобработка данных и расписание интеграции.

Обновленный продукт обладает рядом функциональных особенностей. Ускорена загрузка метаданных из 1C – это экономит время при настройке интеграции. Появилась возможность установить приоритет интеграции объектов – в случае интеграции двух объектов, ссылающихся друг на друга, система учитывает установленный порядок.

Добавлена опция удаления записей из 1C и bpm’online одновременно – в обеих системах достигается максимальное соответствие данных.

Помимо этого, разработчиками учтена обратная связь пользователей 1C Connector и реализован ряд доработок по настройке объектов интеграции, соответствия полей и другим процессам.