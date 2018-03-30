«Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView

«Корус Консалтинг» совместно с QUBData завершила проект по оптимизации аналитических приложений на платформе QlikView российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.

«Мы используем BI-систему на платформе QlikView для анализа данных по продажам и основных показателей эффективности коммерческой функции, однако столкнулись с тем, что длительное время реакции приложения не позволяет нам оперативно получать информацию и реализовать выгоды от применения решения. Именно поэтому мы обратились к "Корус Консалтинг", как к одному из ключевых партнеров Qlik в России и интегратору, имеющему большой опыт работы с компаниями, занятыми в секторе производства и дистрибуции алкогольной продукции», – сказал Антон Толстоногов, руководитель проектов в Efes Rus.

Совместная команда «Корус Консалтинг» и QUBData провели детальный аудит архитектуры, работающей в Efes Rus BI-системы и предложили практические шаги для оптимизации и модификации решения, сохранив логику его работы. Типовые задачи в рамках таких проектов: аудит и идентификация «узких» мест, модификация модели данных решения, оптимизация скриптов загрузки и трансформации данных, упрощение формул расчета на уровне интерфейса, разработка и настройка сценариев администрирования компонентов QlikView и др. В ходе данного проекта скорость загрузки данных в QlikView по отдельным приложениям была уменьшена в семь раз. Если раньше фильтрация данных и построение отчетов занимало до пяти минут, то теперь время открытия аналитических приложений сократилось в 20-60 раз, в результате скорость реагирования на отборы не превышает 3-15 секунд.

«Производство и дистрибуция алкогольной продукции – высококонкурентный рынок и понимание того, что происходит с компанией в настоящий момент может стать действенным преимуществом. Скорость получения корректной информации – критичное требование для такого бизнеса, и аналитические инструменты, такие как QlikView, идеально подходят для обработки больших объемов данных. Однако, для того, чтобы даже самое передовое аналитическое решение работало оптимально, необходимо, чтобы еще в момент проектирования системы была правильно выстроена логика ее функционирования и заложены механизмы для ее масштабирования», – сказал Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус Консалтинг».

«Оптимизация аналитических решений в первую очередь нацелена на повышение эффективности бизнеса за счет снижения будущих затрат на развитие и поддержку системы. Проектирование архитектуры решения и моделей данных, разработка процедур загрузки и трансформации, настройка визуализации – это ключевые моменты в процессе разработки аналитического решения. Наличие в нем “узких” мест может привести не только к функциональным ограничениям, но и к завышенной стоимости владения. Наша задача в подобных проектах понять, что происходит внутри системы и выработать решения, которые позволят улучшить показатели отказоустойчивости и масштабируемости, сократить время отклика и время доставки данных до бизнес-пользователя и тем самым предоставить заказчику эффективный инструмент анализа и поддержки принятия решений», – отметил Денис Катюшин, директор компании QUBData.