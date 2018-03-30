Ivanti представила решения для управления сервисом самоосблуживания Hub и Bot App

Ivanti, компания, унифицирующая ИТ-решения и помогающая ИТ-организациям проводить цифровое преобразование за счет интеграции и автоматизации критически важных ИТ-задач, объявила о новом приложении искусственного интеллекта (ИИ) для управления ИТ-услугами. Переосмыслив традиционные концепции самообслуживания, компания Ivanti представляет облачное решение Ivanti Hub, которое обеспечит интеллектуальную поддержку виртуального агента (VSA). VSA имеет диалоговую форму и интуитивно понятный для конечного пользователя интерфейс, полностью автоматизированный и интегрированный в службы управления рабочими процессами. Это позволит существенно сократить количество обращений и использование ресурсов службы поддержки. Ivanti Hub и приложение Bot App доступны для клиентов Ivanti Service Manager Cloud, начиная с недавно выпущенной версии Ivanti Service Manager.

«Благодаря таким решениям на основе ИИ, как Siri и Alexa, прочно укоренившихся в нашей жизни, пользователи в современном цифровом бизнесе смогут ожидать большего, когда речь зайдет о системе самообслуживания», – сказал Йен Эйтчисон (Ian Aitchison), директор по продуктам Ivanti. «Выпустив New Cloud AI-Powered Hub и Bot App, мы предоставляем в игровой форме процесс самообслуживания для современного бизнес-пользователя, с вариантом диалоговой и интерактивной поддержки, которая даст ответы и готовые указания к действиям прямо в руки в таком виде, в котором их бы хотели видеть».

Ivanti Hub предлагает интеллектуальную локальную поддержку для сотрудников, на базе которой можно будет получить помощь, найти информацию и управлять своими активами, и все это за счет ИИ и автоматизации. В процессе работы с локальным приложением, пользователи смогут упростить выполнение общих действий, таких как: создание заявок для службы поддержки, запрос из каталога, поиск конкретной информации или установка нового приложения. Больше нет необходимости искать портал самообслуживания и тратить время на заполнение сложных форм.

С помощью Ivanti Bot пользователи будут взаимодействовать с диалоговым AI, набирая текст или проговаривая его для автоматического управления действиями самообслуживания. Приложение Ivanti Hub and Bot доступно для систем Windows и Mac, мобильных устройств на платформе iPhone и Android.

Gartner предсказал, что к 2020 г. около четверти операций по обслуживанию и поддержке клиентов будут проходить по каналам VSA взаимодействия, по сравнению с менее чем 2% в 2015 г. На сегодняшний день мы уже можем наблюдать явный прогресс в разработке виртуальных агентов поддержки (VSA). VSA – это виртуальные помощники, которые обеспечивают поддержку процесса управления ИТ-услугами вместе со службой поддержки ИТ. Они предоставляют информацию по общим вопросам, а также имеют характерные для чата функции.

Ivanti Service Manager: Help Desk Essentials, выпущенный сегодня, предоставляет встроенные возможности службы поддержки из облака. Это готовое предложение, основанное на решении Ivanti по управлению услугами. Оно также удовлетворит запросы тех, кому необходимо быстро включится в работу, например, заменить существующий инструмент ITSM до того, как старая система выключится в неподходящий момент, или где скорость выполнения работы имеет решающее значение для успеха в бизнесе. Это облачное решение обеспечит управление инцидентами, запросами, самообслуживанием, каталогами и базой знаний, в сочетании с возможностями рабочего процесса и автоматизацией для эффективного реагирования.

Приложение Ivanti Hub и Bot доступно теперь для пользователей Ivanti Service Manager: Help Desk Essentials, и будет распространено на всех пользователей Ivanti Service Manager Cloud в 2018 г.