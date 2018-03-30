 

Abbyy предлагает скидки до 80% на мобильные приложения для iOS и Android

Интеграция Бизнес-приложения
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур

Abbyy объявила акцию, в рамках которой до 1 апреля мобильные бизнес-продукты компании можно приобрести со скидкой до 80%.

Скидки действуют на следующие продукты.

Приложения для Android:

Abbyy TextGrabber Android (OCR Распознавание Текста + Переводчик): -80% (69 руб. вместо 339 руб.).

FineScanner Pro Android (Сканер Документов с OCR): -50% (1999 руб. вместо 4090 руб.).

Приложения для iOS:

Abbyy TextGrabber iOS  -80% (75 руб. вместо 379 руб.)

Abbyy FineScanner Pro iOS -50% (2290 руб. вместо 4490 руб.)

Комплекты приложений для iOS: 

Abbyy FineScanner + Business Card Reader + TextGrabber -40% (3190 руб. вместо 5490 руб.)

Abbyy FineScanner + TextGrabber -50% (2290 руб. вместо 4490 руб.)

Abbyy FineScanner + Business Card Reader -45% (3090 руб. вместо 5990 руб.)

Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера Хроники создателей Dallas Lock Презентация революционной аналитической платформы Loginom