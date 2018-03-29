«Техснабэкспорт» внедрил систему на платформе SAP ERP

«Техснабэкспорт», входящий в Госкорпорацию «Росатом», в партнерстве с компанией itelligence выполнил внедрение системы на платформе SAP ERP.

В основе созданной системы – методики и лучшие практики автоматизации бизнес-процессов с использованием SAP. Решение поддерживает 178 бизнес-процессов, в том числе управление производством, сбытом, закупками и запасами, проектами и инвестиционной деятельностью, управленческий, бухгалтерский и налоговый учет.

«В сжатые сроки, за девять месяцев, проектная команда создала в «Техснабэкспорте» систему с широким охватом функциональности. При этом консультанты учитывали стандарты Госкорпорации «Росатом», не забывая об индивидуальности клиента», – сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.

Созданная система позволяет учитывать и обрабатывать экспортный НДС, осуществлять валютный контроль, поддерживает ведение грузовых таможенных деклараций и факторинговых операций. Система была встроена в информационный контур Госкорпорации «Росатом» и интегрирована с системами управления документооборотом, закупками, персоналом и зарплатой, нормативно-справочной информацией и др.

«В ходе проекта специалисты itelligence доработали систему с учетом специфики, связанной с внешнеэкономической деятельностью "Техснабэкспорта". Успешное выполнение проекта в короткие сроки стало возможным благодаря высокому уровню развития процессов управления ИТ и проектной деятельностью в Госкорпорации "Росатом", совместной работе специалистов "Техснабэкспорта", "Гринатома" и itelligence», – отметила Ирина Шотова, генеральный директор компании itelligence.