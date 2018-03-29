Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий»

Maykor-GMCS объявила о том, что одна из крупнейших сетей детских магазинов «Кораблик» выбрала решение «ВерЭкс. Ветеринария» для передачи данных в ИС «Меркурий» об электронных сертификатах на товары, относящиеся к продукции животного происхождения.

«Кораблик» является одним из лидеров на рынке розничной торговли детскими товарами.

Для управления розничной сетью из более 200 магазинов ритейлер использует единую информационную систему на базе Microsoft Dynamics AX.

На сегодняшний день «Кораблик» полностью готов к проведению пилотного тестирования работы с электронными ветеринарными сопроводительными документами (эВСД). С помощью решения «ВерЭкс. Ветеринария» специалисты «Кораблика» смогут осуществлять приемку транспортных эВСД от поставщиков и проводить их автоматическое гашение во ФГИС «Меркурий» на основе данных из Microsoft Dynamics AX.

«Мы тщательно следим за качеством предлагаемой продукции, поэтому решили своевременно подготовиться к полноценной работе с эВСД. Пока мы делаем это в пилотном режиме, обучаем персонал, проводим необходимые мероприятия по работе с поставщиками. Выбирая подходящее интеграционное решение, мы ориентировались на рекомендации Россельхознадзора и собственный опыт», – отметил Александр Васильев, генеральный директор компании «Кораблик».

С 1 июля 2018 года все ВСД должны оформляться в электронном виде. Под действие закона «О ветеринарии» попадают и предприятия розничной торговли, осуществляющие хранению и реализацию поднадзорной Госветконтролю продукции.

Проект стал продолжением сотрудничества Maykor-GMCS с «Корабликом», начавшегося с развития ERP-системы.

«Мы показали «Кораблику», как можно просто и быстро наладить обмен данными с федеральной информационной системой «Меркурий», чтобы в полной мере соответствовать требованиям регулятора. Готовое интеграционное решение «ВерЭкс. Ветеринария» не зависит от платформы – не имеет значение, какую учетную систему использует заказчик. Сегодня мы реализуем несколько пилотных проектов по интеграции со ФГИС «Меркурий», в том числе и с 1С», – отметил Сергей Коровин, руководитель направления, Maykor-GMCS.