Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) успешно внедрил продукт IBM Cognos BI. В рамках проекта реализована концепция единого информационного пространства, позволяющего значительно быстрее и точнее консолидировать плановые и фактические данные, оптимизировать процессы формирования регулярной управленческой отчетности как для российского, так и иностранного топ-менеджмента. Партнером КТК по внедрению выступил российский системный интегратор Navicon.

Для КТК, крупной международной нефтетранспортной компании, формирование больших объемов отчетности в ручном режиме означало огромные трудозатраты. Кроме того, процесс сбора данных, используемых в отчетах, был длительным и сложным, а также влек за собой возникновение рисков, связанных с человеческим фактором. С целью сокращения времени на формирование отчетности, консолидации данных в рамках единого информационного пространства и создания интегрированной системы бюджетирования и отчетности, было принято решение о внедрении IBM Cognos BI. Эта платформа объединяет в себе функции составления отчетности, визуализации и анализа информации.

Проект был осуществлен менее, чем за 6 месяцев, и состоял из трех этапов. В рамках «пилотного» запуска системы IBM Cognos BI разработано рабочее место финансового директора, которое помогает ему контролировать финансовую деятельность, в том числе достижение KPI финансового департамента и всей компании. На втором и третьем этапах создана система управленческой отчетности: сначала на основании данных из IBM Cognos TM1, а затем разработаны специальные формы для ввода показателей, ранее не содержавшихся информационных системах компании. Работы на всех этапах велись с глубоким вовлечением экспертов со стороны заказчика. Это позволило учесть уникальные особенности бизнес-процессов, характерных для бизнеса и организационной структуры КТК.

В результате проекта удалось достичь поставленных целей: сократить время подготовки управленческой отчетности, консолидировать информацию по различным функциональным областям в «единое рабочее место финансового директора», организовать оперативное формирование отчетности на русском и английском языках по пяти функциональным блокам: текущие затраты, капитальные затраты, отчетные формы бизнес-плана, ключевые показатели эффективности и управленческий отчет.

«С помощью IBM Cognos BI мы не только создали единое информационное пространство, но и систематизировали процессы формирования и принятия решений, – сказала Светлана Братищева, руководитель группы по бюджетированию и отчетности по МСФО, КТК. – Подготовка финансовой отчетности теперь занимает значительно меньше времени, высвобождая время на проведение аналитических исследований. При этом важно отметить, что скорость формирования отчетов любой сложности не идет вразрез с качеством. IBM Cognos BI позволяет создавать отчетность, которой можно доверять».

Система включает в себя 27 преднастроенных отчетных форм, содержащих данные автоматизированной системы бюджетирования, а также возможность внесения дополнительной информации для обогащения данных, используемых при формировании отчетности. При помощи инструментов визуализации данных в IBM Cognos BI информация, которая необходима пользователям для выявления критических факторов на больших массивах данных, представлена в удобном виде. В настоящее время в системе предусмотрена работа 50 пользователей. В планах разработка отчетности других департаментов компании, а также автоматизация подготовки дополнительных видов отчетности финансового департамента.

Компании КТК и Navicon связывает история успешного сотрудничества. В 2014 г. российский системный интегратор внедрил в КТК систему класса ERP Microsoft Dynamics NAV, а в начале 2017 г. сообщил о завершении проекта по внедрению системы финансового планирования IBM Cognos TM1. В связи с этим, проект по разработке отчетности на базе IBM Cognos BI стал закономерным шагом на пути как развития системы бюджетирования, так и совершенствования ИТ-экосистемы всей компании.

«Для нас большая честь, что компания КТК входит в число наших постоянных клиентов. Нам выпала уникальная возможность наблюдать, как компания укрепляет свои внешние позиции и оптимизирует внутренние бизнес-процессы. Мы чувствуем, как с каждым новым проектом растет и наша ответственность, ведь это означает, что клиент видит в нас долгосрочного партнера, которому можно доверять, – отметил Владимир Шаров, управляющий партнер Navicon. – В нашем сотрудничестве мы стремимся к тому, чтобы компания могла постоянно повышать эффективность своей работы с помощью современных средств планирования и бизнес-анализа».