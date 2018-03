VMware обновила платформу Workspace One

VMware представила обновления платформы Workspace One. Новые возможности платформы превращают Workspace One в первое и единственное в отрасли решение для цифровизации рабочего пространства, в котором для улучшения пользовательского опыта, а также упреждающих мер обеспечения информационной безопасности, используются аналитические данные и технологии искусственного интеллекта.

Заказчики по всему миру могут приобрести Workspace One Intelligence, новый облачный сервис, интегрированный с платформой Workspace One. Этот сервис предлагает уникальные возможности агрегации и корреляции данных по активности пользователей, приложений, сетей и конечных устройств.

VMware также представила Workspace One Trust Network. С помощью этого ПО данные и аналитические инструменты Workspace One можно использовать в сочетании с проверенными решениями технологических партнеров. Цель новой партнерской сети — создание автоматизированных систем безопасности.

Еще один анонс VMware — Workspace One AirLift, новая технология совместного управления под Windows 10. Эта технология позволит организациям модернизировать подход к обслуживанию ПК в течение всего срока эксплуатации.

«Сотрудники, наделенные полномочиями, — это движущая сила цифровой трансформации. Однако наделение сотрудников необходимыми инструментами для повышения производительности труда усложняет работу и повышает уязвимость к киберугрозам: из-за умножения числа приложений, устройств и сетей периметр безопасности исчезает, — сказал Сумит Дхаван (Sumit Dhawan), старший вице-президент и генеральный директор подразделения вычислений для конечного пользователя компании VMware. — Наша новая интеллектуальная платформа для цифровых рабочих пространств и партнерская экосистема помогут заказчикам эффективно использовать результаты анализа данных, средства автоматизации и превентивной безопасности для упрощения эксплуатации, обнаружения и устранения угроз, а также обеспечения наилучшего пользовательского опыта».

Аналитические функции — важнейший компонент интеллектуального, автоматизированного и безопасного предприятия. До сегодняшнего дня организациям было непросто добиться прозрачной и сквозной картины работы всех пользователей, устройств и приложений из-за разроненности данных по множеству систем и инструментов. Недостаточно прозрачная инфраструктура ухудшает пользовательский опыт, становится одной из причин роста эксплуатационных издержек и неэффективного управления информационной безопасностью.

Сегодня у заказчиков есть возможность опробовать Workspace One Intelligence, новый облачный сервис, интегрированный с платформой Workspace One. Этот сервис предлагает уникальные возможности агрегации и корреляции данных пользователей, приложений, сетей и конечных устройств. В состав сервиса входит подсистема принятия решений. Она использует полученные данные для подготовки практических рекомендаций и автоматизации. Интеллектуальное цифровое рабочее пространство позволит сотрудникам трудиться более эффективно. С его помощью специалисты ИТ смогут обнаруживать и незамедлительно устранять неисправности, устанавливать политики доступа, соответствующие потребностям пользователей, поддерживать одинаково качественный пользовательский опыт на всех устройствах и платформах, а также решать проблемы безопасности в требуемом масштабе.

«Мы внедрили Workspace One в масштабах всего школьного округа — это 48 школ, в которых обучаются более 53 тысяч учеников. Результаты нас очень порадовали. В будущем мы планируем опробовать Workspace One Intelligence, так как улучшение опыта сотрудников и учеников, а также повышение безопасности данных — потенциально важные для нас задачи, — сказал Брайан Троуди (Brian Troudy), директор по сетям и инфраструктуре объединенного школьного округа Корона-Норко. — С новым сервисом мы сможем автоматизировать задачи по управлению информационной безопасности и получить доступ к метрикам, которые помогут повысить удобство работы учителей, администраторов и учащихся. Такая мера выгодна для всех — и для персонала, и для ИТ-команды».

По данным 2018 года, безопасность — это главный критерий при инвестициях в мобильные технологии и цифровые рабочие пространства1. Однако применение множества автономных защитных инструментов «запирает» данные во множестве систем и ограничивает их видимость. Такая разобщенность закрепляет использование реактивных устаревших практик безопасности. Представленные VMware инновации позволят заказчикам объединить технологии безопасности на базе Workspace One. Другие преимущества новинок — более глубокие аналитические выводы и более эффективная автоматизация внутри цифрового рабочего пространства.

Когда организации вынуждены устранять неисправности на конечных устройствах и управлять доступом при помощи множества разрозненных решений, из-за ограниченной прозрачности работы экосистемы они могут не заметить ее уязвимые места.

Чтобы решить эту проблему, VMware представила Workspace One Trust Network, воплощение современного подхода к безопасности цифровых рабочих пространств. Это решение сочетает в себе защитные функции платформы Workspace One и инструменты, предложенные участниками новой партнерской сети VMware по безопасности. Партнеры VMware используют возможности Workspace One Intelligence и интерфейса программирования приложений (API) для обмена и координирования данных об угрозах с платформой Workspace One. В результате общие заказчики получают более глубокие аналитические выводы и более совершенные средства автоматизации процессов цифрового рабочего пространства.

Первые партнеры-участники сети Workspace One Trust Network, которые интегрируют свои решения по безопасности с Workspace One, — компании Carbon Black, CrowdStrike, Cylance, Lookout, McAfee, Netskope и Symantec.

Чтобы развернуть эффективные цифровые рабочие пространства, организациям необходимо перейти от традиционных моделей управления на базе Windows к современным. Workspace One предлагает единственную в отрасли унифицированную платформу управления конечными устройствами (UEM) с интегрированными аналитическими функциями, которая поддерживает управление жизненным циклом ПК на базе Windows 10 на всех стадиях — от внедрения до снятия с эксплуатации. Такой современный подход позволяет решать любые административные задачи.

VMware также представила Workspace One AirLift — средство совместного управления ПК на базе Windows 10, дополняющее Microsoft System Center Configuration Management (SCCM). Благодаря сосуществованию AirLift и SCCM заказчики смогут ускорить модернизацию управления и устранить сопутствующие риски. Решение VMware поддерживает простой («по воздуху» — отсюда «airlift») перенос задач PCLM по внедрению, установке патчей, распределению ПО и удаленной поддержке пользователей в рамках более экономически эффективной, безопасной модели управления, предполагающей работу в облаке. Таким образом организации смогут быстро перейти на новую систему без замены SCCM или дорогостоящей модернизации ПК и SCCM-сервера.

Среди инноваций Workspace One , представленных VMware, стоит отметить следующие.

Упрощенное внедрение Mac. Новый клиент Workspace One для macOS обеспечивает удобство переключения с одной ОС на другую. Благодаря Workspace One пользователи устройств macOS смогут работать с любыми приложениями, в том числе с виртуальными приложениями Windows.

Улучшенная безопасность для приложений Office 365 Workspace One теперь работает с API Microsoft Graph. Благодаря этой интеграции специалисты по ИТ получат доступ к функциям безопасности Office 365 — например, новым средствам защиты от потери данных (DLP) и инструментам непрерывного мониторинга риска устройств, которые немедленно отключают доступ к Office 365 при повышении уровня риска. Заказчики обеспечат безопасность важнейших для бизнеса данных и порадуют своих сотрудников возможностью простого доступа к экосистеме Office 365 на уровне других рабочих приложений.

VMware Boxer с интеллектуальными рабочими процессами для поддержки мобильности сотрудников. Новое решение для мобильных рабочих процессов — безопасная электронная почта VMware Boxer с контекстно-ориентированными действиями. Её пользователи смогут выполнять задачи в бизнес-приложениях типа Salesforce, Jira и Concur, не выходя из интерфейса Boxer. Кроме готовых связей с бизнес-приложениями, эта функция дает заказчикам возможность настроить предварительно собранные подключения к партнерским сервисам или разработать собственные подключения. Эти меры помогут сотрудникам, использующим Boxer, не терять времени и производительности труда.

Бета-версия VMware Cloud on Azure VDI. Компания VMware анонсировала выход бета-версии виртуальных рабочих столов VMware с инфраструктурой Azure, разработанных в сотрудничестве Microsoft. Как сообщалось ранее, выпуск Horizon Cloud on Azure VDI позволит VMware расширить поддержку опубликованных приложений на базе Azure.

Поскольку заказчики переходят на современные платформы ОС (Windows 10 и Mac), надежное и безопасное предоставление приложений во всех средах становится насущной необходимостью. Workspace One обеспечивает одинаковый уровень безопасности, эффективности управления жизненным циклом и качества пользовательского опыта для всех приложений, независимо от ОС, на мобильных устройствах и десктопах. Хотя число нейтральных приложений, которые работают на любых операционных системах, неуклонно растет, большинство заказчиков по-прежнему используют в своих рабочих пространствах приложения Windows. Обновленная платформа Workspace One теперь поддерживает интегрированное предоставление виртуальных приложений. Благодаря этому предложению, доступному по подписке, заказчики получат возможность запускать виртуальные десктопы и приложения локально или в виде облачного сервиса. Кроме пакетов Workspace One Standard и Workspace One Advanced, заказчики могут приобрести новый пакет Workspace One «Enterprise» для предприятий. Его преимущества — новые аналитические сервисы и возможность предоставления Win32. Чтобы получить подробную информацию о ценах и предложениях Workspace One, в том числе — о новом пакете для предприятий Workspace One Enterprise, перейдите по ссылке.

Workspace One Intelligence доступен заказчикам по всему миру и включает новый пакет Workspace One Enterprise. Horizon Cloud on Azure VDI станет доступным в более чем 40 регионах по всему миру во втором квартале 2019 фискального года.