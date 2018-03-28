Toshiba представила серию планарных МОП-транзисторов следующего поколения на 600 В

Toshiba Electronics Europe объявила о начале выпуска новой серии планарных МОП-транзисторов на 600 В с обозначением «π-MOS IX». Новая серия предназначена для малых и средних импульсных источников питания, аналогичных используемым в портативных ПК, адаптерах переменного тока, игровых консолях и осветительных системах.

Серия π-MOS IX использует оптимизированную структуру кристалла и обеспечивает снижение пикового уровня электромагнитных помех на 5 дБ по сравнению с устройствами текущего поколения (серии π-MOS VII) при сохранении высокого уровня эффективности. Первыми устройствами в серии π-MOS IX станут TK1K9A60F, TK1K2A60F, TK750A60F и TK650A60F с параметрами RDS(ON) от 1,9 до 0,65 Ом. Они обладают таким же номинальным лавинным током и постоянным током (ID), что позволяет легко заменить существующие МОП-транзисторы.

Устройства выпускаются в стандартном корпусе TO-220SIS и предоставляют проектировщикам дополнительную свободу, упрощая разработку конструкций с применением МОП-транзисторов. Компания Toshiba будет расширять серию π-MOS IX, предлагая дополнительные устройства на 600 В, а также версии на 500 и 650 В.