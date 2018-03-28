Oracle заявила о выводе рынка облачных СУБД на качественно новый уровень

Oracle объявила о выпуске первого сервиса на основе новой автономной базы данных Oracle Autonomous Database.

В пресс-релизе, поступившем в распоряжение CNews, сообщается о создании Oracle первого в мире облачного сервиса Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, соответствующего принципам самоуправления, самозащиты и самовосстановления и использующего машинное обучение для достижения лучших в отрасли показателей производительности, безопасности и доступности - без вмешательства человека и вдвое дешевле Amazon Web Services.

«Эта технология меняет все, – сказал Ларри Эллисон. – Автономная база данных Oracle основана на технологии, столь же революционной, как интернет. Она сама устанавливает патчи, сама настраивается и обновляется. Базы данных Amazon стоят дороже и делают меньше».

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud обеспечивает аналитические возможности, безопасность и высокую доступность базы данных Oracle Database без каких-либо сложностей в конфигурировании, настройке и администрировании - даже если меняются размеры хранилища или нагрузка на него. Автономная база данных представляет собой новый класс решений, который не требует во время работы администрирования со стороны клиента.

По заявлению Oracle, новое решение обладает следующими характеристиками: за один шаг позволяет создать защищенное хранилище данных с автоматическим резервным копированием, шифрованием и архитектурой высокой доступности – это делается за считанные секунды. Миграция в облако очень проста благодаря полной совместимости с существующими локальными базами данных; лидирующая в отрасли производительность выполнения запросов без необходимости настройки. Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud работает настолько быстро, что Oracle гарантирует поддержку эквивалентной рабочей нагрузки при вдвое меньшей стоимости по сравнению с Amazon Web Services; независимое масштабирование вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных в режиме онлайн. Способность динамически увеличивать или освобождать ресурсы обеспечивает подлинную «оплату за использование», значительно снижая затраты.

«СУБД для хранилищ данных теперь проще и безопаснее. Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud использует многолетний опыт и технологическое лидерство для того, чтобы трансформировать работу компаний с базами данных. Сервис облачного хранилища Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud является первым сервисом из большого числа автономных облачных сервисов Oracle Autonomous Database Cloud. Другие автономные облачные сервисы, которые появятся в ближайшее время, включают Oracle Autonomous Database for Transaction Processing для обработки транзакций, Oracle Autonomous NoSQL Database для быстрого выполнения большого числа операций чтения и записи (обычно необходимого в приложениях интернета вещей) и Oracle Autonomous Graph Database для графовой аналитики», – сообщила Oracle.

Каждое из этих решений настраивается на конкретную рабочую нагрузку и имеет общие характеристики сервисов автономной базы данных Oracle Autonomous Database: Самоуправление. Устраняет необходимость в ручных операциях для обеспечения безопасности, мониторинга, резервного копирования, восстановления, устранения неполадок и настройки базы данных, исключает ошибки человека. Автоматически обновляется и устанавливает обновления прямо во время работы; самозащита. Защищает от внешних атак и злонамеренных действий внутренних пользователей. Автоматически применяет обновления безопасности во время работы для защиты от кибератак и автоматически шифрует все данные; самовосстановление. Обеспечивает автоматическую защиту от всех запланированных и незапланированных простоев с доступностью до 99,995%, что означает менее 2,5 минут простоя в месяц, включая плановое обслуживание.

В основе Oracle Autonomous Data Warehouse - Oracle Database 18c, первый релиз СУБД в соответствии с новой моделью ежегодных выпусков программного обеспечения баз данных Oracle. Средоточие более чем 100 новых функций, Oracle Database 18c теперь доступна как облачная СУБД в Oracle Cloud Services, на программно-аппаратных комплексах Oracle систем и на lifesql.oracle.com.

Этот анонс последовал за недавно объявленным Oracle расширением портфолио своих автономных сервисов Oracle Cloud Platform Autonomous Services. В течение текущего календарного года Oracle планирует предоставить автономные сервисы Oracle Autonomous Analytics, Oracle Autonomous Mobility, Oracle Autonomous Application Development и Oracle Autonomous Integration.