Delta Electronics представила промышленные ИБП Amplon серии R

Delta Electronics представила новую модель источника бесперебойного питания Amplon серии R с технологией двойного преобразования. Устройство лидирует в своем классе по таким параметрам, как диапазон рабочих температур, уровень шума, КПД и коэффициент мощности. Новая модель выпускается в трех модификациях: 1 кВА, 2 кВА и 3 кВА.

Новый Amplon серии R — это высокая надежность в различных ситуациях, когда требуется резервный источник питания для ответственного оборудования небольшой мощности. Это оптимальное решение для типичных элементов ИТ-инфраструктуры малого и среднего бизнеса: серверов, портативных и настольных компьютеров, офисного оборудования. Кроме того, устройства серии R находят применение там, где нужно обеспечить круглосуточную бесперебойную работу: в системах пожаротушения и охранной сигнализации, оборудовании для теле- и радиовещания, установках для мониторинга окружающей среды. Серия R получила широкое распространение в банках, учебных заведениях, государственных учреждениях и транспортных предприятиях.

Гэри Линь, отвечающий в Delta MCIS за линейку продуктов для ИТ-инфраструктуры, отметил: «Несмотря на то, что рынок ИБП малой мощности достаточно зрелый, мы в Delta по-прежнему много работаем над инновационной составляющей нашего продукта, чтобы сделать его еще более привлекательным для потребителей. Новый Amplon R отличается прекрасными характеристиками и высоким КПД; по сравнению с предшественником, у него еще больше преимуществ, и при этом меньше стоимость владения».

КПД преобразования в новой модели серии R достигает 93%, а в ECO-режиме — 96%, что помогает сократить энергопотребление и эксплуатационные расходы в полном соответствии с современными требованиями по энергосбережению и экологии не в ущерб основной задаче — обеспечить высокую эксплуатационную готовность оборудования.

Еще одна инновация, которая используется в новой модели — интеллектуальное управление зарядкой батарей и скоростью вращения вентиляторов, благодаря которому верхний предел рабочей температуры повышается до 50 °C. Там, где в целях экономии систему кондиционирования время от времени отключают, или держат температуру в помещении постоянно повышенной (от 40 до 50 °C), новый ИБП продолжает работать с эффективностью 80%. Даже в таких экстремальных условиях, работая с пониженным КПД, устройство продолжает обеспечивать надежное резервное питание ответственного оборудования. Возможность сэкономить на начальных вложениях — существенное преимущество для заказчиков из малого и среднего бизнеса.