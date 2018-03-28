Dell EMC представила семейство виртуальных граничных платформ Virtual Edge Platform

Dell EMC представила семейство решений Virtual Edge Platform (VEP) — первые на рынке программно-определяемые сети WAN (SD-WAN) с новым процессором Intel Xeon D-2100. Новинки призваны помочь предприятиям ускорить цифровую трансформацию путем подключения граничного оборудования корпоративной сети к облаку через универсальное абонентское оборудование (uCPE). Новые виртуализированные решения улучшат или вытеснят дорогостоящие аппаратные средства с фиксированной функциональностью.

В качестве основного сценария использования Dell EMC VEP обеспечивает доступ следующего поколения к сети через SD-WAN. Благодаря усовершенствованию функционирования и экономики WAN, поставщики услуг и корпоративные клиенты могут стимулировать рост своего бизнеса, получить конкурентные преимущества и улучшить опыт конечных пользователей.

«У сервис-провайдеров и предприятий существует реальная потребность в обновлении сетевых операций для использования распределенных и облачных приложений и освоения экономических преимуществ, предоставляемых облачными моделями, — отметил Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент Dell EMC по сетевым, инфраструктурным решениям и решениям для сервис-провайдеров. — Благодаря внедрению решений Open Networking в сетях доступа к облаку, семейство Dell EMC Virtual Edge Platform способно помочь заказчикам модернизировать инфраструктуру и трансформировать операции, автоматизируя процессы и доставку сервисов».

Чтобы контролировать затраты, снизить сложность и обеспечить масштабируемость для будущего роста, многие сервис-провайдеры и предприятия модернизируют инфраструктуру не только в центре обработки данных, но и на периферии сети, включая филиалы. Используя программно-конфигурируемую архитектуру (SDN), концепцию Open Networking и виртуализацию для улучшения доступа к сети, организации могут ускорить достижение стоящих перед ними целей цифровой трансформации, чтобы быстрее, гибче и эффективнее использовать новые рыночные возможности.

Платформа Dell EMC VEP4600, построенная с использованием усовершенствованных интеллектуальных функций для сетевой виртуализации и программно-конфигурируемой архитектуры, представляет собой открытую платформу на базе архитектуры Intel для одновременной поддержки нескольких виртуальных сетевых функций (Virtual Network Function, VNF). В одном этом решении uCPE можно консолидировать многочисленные проприетарные физические устройства, поддерживая необходимые высокие уровни производительности.

Модульная конструкция предусматривает пространство для роста с возможностью расширения с передней панели, поэтому платформу легко модернизировать или обслуживать в полевых условиях по мере необходимости.

VEP 4600 оснащается новыми процессорами серии Intel Xeon D-2100 с технологией Intel QuickAssist (Intel QAT) и комплектом разработки Data Plane Development Kit (DPDK). Эти функции помогают оптимизировать вычислительные ресурсы и эффективно справляться с ростом нагрузок при усилении безопасности.

Производительность, мощность и форм-фактор семейства Intel Xeon Processor D-2100 были оптимизированы для повышения «производительности на ватт» для SD-WAN и uCPE. В результате обеспечено более чем 1,5-кратное увеличение производительности процессора , до 2-х раз ускорена обработка пакетов, в два раза увеличена пропускная способность памяти и до 4 раз — емкость памяти . Эти процессоры поддерживают комплексную обработку пакетов и другие горизонтально-масштабируемые рабочие нагрузки с высокой доступностью и низкой задержкой.

Экономичная и энергоэффективная платформа Dell EMC VEP4600 развивает инициативу Dell EMC Open Networking, предлагающую заказчикам возможности выбора и защиты своих инвестиций. Платформа Dell EMC VEP обеспечивает производительность, программируемость и ускоренное предоставление новых сервисов для быстрой адаптации к таким новым требованиям, как маршрутизация, защита межсетевым экраном (FW) и глубокий анализ пакетов (DPI). Клиенты или Dell EMC могут добавлять эти дополнительные VNF в VEP в будущем, если появится такая необходимость.

Крупным операторам и предприятиям с несколькими площадками решение Dell EMC может помочь упростить закупки, развертывание и поддержку благодаря глобальному масштабу производства, логистики и услуг с единой точкой контакта и учета.

Чтобы помочь сервис-провайдерам ускорить выход на рынок с новыми услугами, а предприятиям упростить развертывание, Dell EMC предлагает три проверенных валидированных решения с использованием VEP4600. Эти решения с предварительно проверенными и интегрированными конфигурациями, объединяющими инфраструктуру и службы поддержки Dell EMC с ведущим в отрасли программным обеспечением SD-WAN от Silver Peak Systems, VeloCloud Networks и Versa Networks, предоставляют возможности SD-WAN «под ключ». Адаптированные и проверенные на соответствие стандартам Dell EMC, они позволяют клиентам быстро развертывать экономичные решения SD-WAN или управляемые сервисы.