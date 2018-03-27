 

Scinet запустил Niagara, самый мощный исследовательский суперкомпьютер Канады на базе технологий Lenovo

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, Текст: Дмитрий Степанов

Lenovo в сотрудничестве со Scinet, Университетом Торонто, Compute Ontario и Compute Canada, представила систему из 1,5 тыс. сверхплотных вычислительных узлов Lenovo ThinkSystem SD530 для Niagara, самого мощного исследовательского суперкомпьютера в Канаде. С увеличением спроса на использование высокопроизводительных вычислений в количественных исследованиях, модернизация вычислительной мощности поможет канадским ученым достичь значимых результатов в области искусственного интеллекта, астрофизике, изучении климатических изменений, океанических исследованиях и других дисциплинах, использующих большие данные.

Niagara – самый производительный кластер в Канаде. Каждый вычислительный узел Lenovo ThinkSystem SD530, используемый в системе, оснащен двумя 20-ядерными процессорами Intel Scalable Systems, что в сумме составляет 60 тыс. вычислительных ядер. Модернизация существующей системы с помощью вычислительных узлов Lenovo ThinkSystem SD530 обеспечит Niagara более трех петафлопс вычислительной мощности для обработки больших данных, проведения симуляций и моделирования.

«Наша цель – помочь ведущим мировым исследовательским группам и институтам использовать возможности высокопроизводительных вычислений для решения наиболее актуальных проблем человечества. Наше тесное сотрудничество с Университетом Торонто, Compute Ontario и Compute Canada для продвижения Niagara как самой мощной исследовательской вычислительной платформы Канады – отличный пример совместных инноваций, которые мы можем создать на пути к этой цели», – отметил Скотт Тизес, исполнительный директор подразделения HPC и AI в Lenovo Data Center Group

Хранилище Lenovo DSS-G обеспечивает более 12 ПБ дискового пространства для обработки огромных массивов данных, предоставляемых ведущими канадскими исследователями. Многоуровневое хранилище данных, гарантирующее оптимальную производительность и категоризацию, работает на базе файловой системы IBM Spectrum Scale. Для обеспечения вычислительной эффективности узлы Lenovo ThinkSystem используют промежуточное хранилище временных данных с высокой доступностью и пропускной способностью.

«Мы поддерживаем исследования в различных областях - от науки о климате до гуманитарных наук, от астрофизики до наук о жизни, от социальных наук до инженерии, физики и химии. Мы осуществляем традиционную обработку данных, моделирование, аналитику и все чаще используем технологии машинного обучения. Размер новой системы в сочетании с возможностью легко масштабироваться до полноразмерного кластера имеет решающее значение для сообщества ученых», – сказал Даниэль Грунер, главный технолог в Scinet, в Университете Торонто.

Суперкомпьютер Niagara на базе технологий Lenovo специально настроен для ускорения и поддержки процесса инновационных разработок и предоставляет инфраструктуру экзафлопсного класса с практически неограниченной масштабируемостью. Система представляет собой комплексное решение, спроектированное для достижения высокой энергоэффективности при низких эксплуатационных расходах.

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