LWCOM осуществила масштабирование инфраструктуры «Октавиан.СПБ»

Специалисты LWCOM осуществили масштабирование ИТ-инфраструктуры компании «Октавиан.СПБ», построив для заказчика изолированный отказоустойчивый вычислительный сегмент.

«Октавиан.СПБ», разработчик систем контроля и управления игровым оборудованием АСР («Accounting-Control-Progressive»), а также игровых программ, за пятнадцать лет работы осуществил множество установок системы АСР в двух десятках стран мира. Общее количество подключенных игровых устройств составило более 20 тыс.

Для непрерывного и надежного функционирования собственного программного обеспечения «Октавиан.СПБ» при разработке своих продуктов использует новейшие инструменты и технологии. Одним из основополагающих принципов разработки является отказоустойчивость и надежность ИТ-нфраструктуры, чтобы производить вычисления различной степени сложности.

В связи с расширением штата разработчиков и формированием нового подразделения перед компанией возникла необходимость в создании нового сегмента вычислительной виртуализированной ИТ-среды.

Партнером проекта стала компания LWCOM, являющаяся, по мнению «Октавиан.СПБ», одним из ведущих системных интеграторов РФ и обладающая большим практическим опытом работы в аналогичных проектах. Для реализации задачи было выбрано решение на мультивендорной основе, в состав которого вошли: серверы Fujitsu, система хранения данных NetApp и ПО для виртуализации VMware.

«Специалисты интегратора разработали проектное решение, а также осуществили подбор и поставку оборудования. Далее команда инженеров «Октавиан.СПБ» совместно с техническими экспертами LWCOM выполнили весь комплекс работ по внедрению и пусконаладке оборудования», – сказал руководитель отдела IT «Октавиан.СПБ» Константин Столяров.

«Для разработки программного продукта одним из самых важных элементов является надежная ИТ-среда, в которой ведется работа и тестирования. Строительство различных ИТ-инфраструктур – это то, что мы отлично умеем делать, и успешно завершенный проект в "Октавиан.СПБ" очередной раз это подтверждает. Мы довольны результатом и надеемся, что внедренное нами решение позволит заказчику укрепить свои позиции на рынке производства ПО», – отметил директор по продажам LWCOM Сергей Разумов.