Toshiba представила LDO-регуляторы на 1,5 А в компактном корпусе

Toshiba Electronics Europe, европейское подразделение по производству электронных компонентов корпорации Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation, начало поставки новой серии регуляторов с низким падением напряжения (LDO-регуляторов) в самом миниатюрном в отрасли корпусе WCSP6F размерами всего 1,2 мм x 0,8 мм x 0,3 мм. Серия TCR15AG содержит устройства на 47 различных значений напряжения и предназначена для любых мобильных или модульных систем, требующих миниатюрных и тонких LDO-регуляторов с высоким управляемым током.

Несмотря на миниатюрный корпус, устройства серии TCR15AG могут управлять большими токами до 1,5 А, что позволяет применять их в цепях источников питания радиочастотных блоков, таких как чипсеты Wi-Fi или модули интернета вещей и беспроводной связи. Регуляторы новой серии также могут управлять питанием устройств с высоким потребляемым током, включая ноутбуки, цифровые видеокамеры, устройства хранения данных и телевизионные приставки.

Устройства серии TCR15AG высоким коэффициентом подавления пульсаций (95 дБ) и быстрым откликом на изменение нагрузки, тем самым существенно снижая пульсации и помехи от ИС управления электропитанием или преобразователей постоянного тока. Пульсации и помехи часто бывают лимитирующим фактором для блоков питания камер и радиочастотных (РЧ) контуров. Устройства серии TCR15AG помогают минимизировать колебания выходного напряжения, вызванные резкими изменениями тока при изменении режимов работы камер и РЧ контуров.

Низкое падение напряжения обеспечивается применением внешнего напряжения смещения (VBIAS), что помогает повысить энергоэффективность систем и увеличить время между зарядкой аккумуляторов мобильных устройств.

Устройства серии TCR15AG имеют дополнительные функции защиты, включая защиту от перегрузки по току и отключение при перегреве, а также регулируемые и фиксированные значения выходного напряжения, благодаря чему они могут использоваться в самых разных источниках питания. Выпускаются устройства с фиксированным выходным напряжением от 0,65 до 3,6 В и устройства с регулируемым выходным напряжением от 0,60 до 3,6 В (при помощи внешних резисторов).