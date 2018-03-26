TAdviser оценил российский рынок гиперконвергентных инфраструктур в 1 миллиард рублей

Tadviser, российский аналитический центр, проанализировал стремительно меняющийся рынок ИТ-инфраструктуры в рамках исследования «Актуальные тенденции рынка гиперконвергентной инфраструктуры».

По данным аналитического центра, гиперконвергентные системы уже заменили привычные серверы и системы хранения в 20% российских компаний. За ближайшие три года 10% бюджетов на серверы и СХД достанутся производителям гиперконвергентных решений.

Целью исследования было определить уровень распространения технологий гиперконвергентности среди российского бизнеса и госструктур, а также оценить потенциал спроса на подобные решения в России в краткосрочном периоде. Как показало исследование TAdviser, российский рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) находится на стадии роста. Его объем в 2017 г., по оценке TAdviser, составил около 1 млрд руб. В то же время IDC прогнозирует рост глобального рынка гиперконвергентных инфраструктур на 150% в год, а Gartner ожидает, что к 2020 г. 20% бизнес-критичных приложений будут перенесены на гиперконвергентные платформы.

Рынок HCI (как глобально, так и в России) будет расти за счет миграции с традиционных платформ. С точки зрения динамики объема рынка ИТ в целом, можно будет говорить о перераспределении затрат в пользу гиперконвергентных решений по статье «оборудование». Уже в ближайшие три года HCI может «отъесть» до 10% затрат на серверы и СХД.

Гиперконвергентной инфраструктурой в данном исследовании считаются горизонтально масштабируемые аппаратно-программные комплексы на базе x86-узлов с единой вычислительной средой и средой хранения, не требующие для функционирования выделенных систем хранения данных и в которых все необходимые инфраструктурные функции (такие как резервирование, репликация, высокая доступность, восстановление) реализуются на программном уровне.

До последнего времени сама концепция HCI воспринималась заказчиками как недостаточно зрелая. Ее более активное продвижение замедляли как все еще свойственная крупному российскому бизнесу консервативность, так и недостаточный уровень осведомленности о существующих предложениях и их возможностях. Напротив, главные стимулы инициатив на поле HCI сегодня - интерес к миграции в облако, уже достигнутая зрелость виртуализации, а также явное несоответствие возможностей устаревающей инфраструктуры новым бизнес-задачам. Основными заказчиками таких решений становятся телеком-компании, банки, а также предприятия нефтегазовой и промышленной отраслей экономики.

Количество игроков на этом рынке растет — в основном это крупные инфраструктурные вендоры. В числе лидеров — Dell EMC, НРЕ, Nutanix. Также аналитические агентства Gartner и Forrester выделяют Cisco, Huawei, Hitachi, Lenovo и NetApp. По данным опроса 451 Research, 47,5% представителей американского крупного бизнеса отметили, что используют HCI-решение VMware, 41% — Dell EMC, 24% — Cisco, 17% — HPE и 15% — Nutanix. В России собственное гиперконвергентное решение предлагает компания IBS («Скала-Р»).

Гиперконвергентные решения ориентированы на быстро развивающийся или динамично трансформирующийся бизнес, обеспечивая ему возможность быстро «включать» и «выключать» необходимые ИТ-ресурсы под меняющиеся требования и наращивая производительность до необходимого уровня. Это позволяет оперативнее внедрять идеи в практическую реализацию, а значит — существенно ускорять ТТМ (Time-to-market), чтобы быстрее выводить на рынок новые продукты. Именно этот аспект сегодня является ключевым для большинства цифровизирующихся отраслей. К другим значимым эффектам от гиперконвергенции относят возможность оптимизации расходов и упрощения модернизации инфраструктур. В частности, средства виртуализации позволяют решать проблему неэффективного использования серверных ресурсов, а переход к централизованной инфраструктуре и единым интерфейсам повышает эффективность управления вычислительными мощностями.

По данным опроса TAdviser, около 50% респондентов, представляющих крупный бизнес и госсектор, рассматривают сегодня возможность обновления своих ИТ-инфраструктур. Стимулирует к этому в первую очередь проблема производительности, с которой все чаще сталкиваются в этих организациях (80%), в том числе, в виду устаревания ранее закупленного оборудования (75%). Новые требования к производительности диктуют также растущие потребности в продвинутой аналитике, в построении новых бизнес-процессов и цифровых платформ (например, интернета вещей, приложения которого ориентированы на работу в масштабируемой и гибкой облачной среде).

21% опрошенных организаций уже использует гиперконвергентные системы, еще 34% - знакомо с такими решениями и готово рассмотреть их внедрение. Сам термин уже нельзя назвать экзотическим, но общее представление заказчиков о связанной с ним концепции сводится преимущественно к виртуализации и частному облаку.

Более половины из опрошенных TAdviser считают HCI современным архитектурным подходом. В числе главных преимуществ от использования гиперконвергентных решений около половины респондентов указывает простоту в обслуживании (48%), легкую масштабируемость (46%), а также более низкую стоимость, в сравнении с традиционным подходом к построению или модернизации инфраструктуры (39%). По мнению респондентов TAdviser, использование HCI целесообразно рассматривать под СУБД (53%), аналитические системы (45%), а также серверы приложений (40%).

Более 70% опрошенных подтверждают готовность использовать российские ИТ-продукты, либо уже их внедрили. Среди основных факторов, стимулирующих интерес к российским продуктам, заказчики отмечают стоимостные преимущества в сравнении с зарубежными решениями, обеспечение санкционной устойчивости, выполнение требований политики импортозамещения, доверие в вопросах безопасности к отечественным разработкам в сравнении с западными.