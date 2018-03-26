«Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект

Softline, международный поставщик услуг и решений в сфере информационных технологий, оценил готовность компании к модернизации серверной инфраструктуры и показала оптимальные способы ее реализации. По прогнозам экспертов, заказчик может снизить расходы на треть и повысить производительность оборудования.

В целях модернизации серверной инфраструктуры группе компаний «Основа Холдинг» требовалось провести обзор используемого программного обеспечения, проанализировать инфраструктуру и оптимизировать ее, приведя в соответствие с бизнес-целями. Партнером для этого была выбрана Softline, специалисты которой обладают большим опытом реализации проектов в области Software Asset Management и облачных технологий.

Команда Softline провела обзор более 400 ПК и 30 серверов в офисах заказчика в Омске и Улан-Удэ. Виртуальная инфраструктура в компании развернута на базе решений VMware. Метрики производительности отдельного серверного оборудования показали высокую степень его загруженности – 90% - и дефицит дискового пространства для хранения данных. Работа аппаратной части инфраструктуры на пределе возможностей несет риск утраты критически важных данных без возможности их восстановления.

Кроме того, текущая ситуация требовала закупки большого количества лицензий Windows Server редакции Standard. Специалисты Softline предложили заменить их редакцией Datacenter, так как она позволяет запускать неограниченное число виртуальных машин на хосте, что сократит затраты на лицензирование только серверного программного обеспечения на 30%.

Проведенный обзор подтвердил необходимость проведения модернизации и пересмотра принципа организации инфраструктуры в целом. Заказчик согласился с рекомендацией о целесообразности создания кластерной инфраструктуры, что увеличит производительность оборудования.

«Эксперты Softline подготовили для заказчика рекомендации по трансформации ИТ-инфраструктуры и оптимальному лицензированию используемых решений. Они позволят получить максимальную отдачу от программных активов c учетом технологических требований и темпов роста бизнеса», – сказал Сергей Крутских, ИТ-консультант компании Softline.

«Благодаря проекту мы узнали, как сократить издержки и повысить эффективность работы ИТ-сервисов. Анализ производительности серверного оборудования позволил не только обнаружить наиболее загруженные точки в инфраструктуре, но и подготовить детальный расчет целесообразности проекта по модернизации для руководства группы компаний. Проект позволил выявить неиспользуемое или неэффективно используемое программное обеспечение, сократить затраты на лицензирование, что дало экономию от планируемых затрат на 7 млн руб.», – отметил Александр Нагуманов, заместитель директора по ИТ группы компаний «Основа Холдинг».