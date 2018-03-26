Nokia представила облачный контроллер Enterprise Session Border Controller

Nokia анонсировала новый полностью облачный контроллер Enterprise Session Border Controller (eSBC), предоставляющий корпоративным заказчикам безопасные сервисы самого высокого качества для передачи голоса и видео по IP-каналам.

Предприятия, которые пытаются модернизировать устаревшие коммуникационные сети и переходить от УАТС (IP PBX) к системам унифицированных коммуникаций и решениям «унифицированные коммуникации как услуга» (UCaaS), сталкиваются с рядом проблем, связанных с необходимостью поддерживать высокое качество аудио- и видеосвязи, подключаться к существующим массивам традиционной инфраструктуры и защищать сети от кибератак.

По отношению к корпоративным коммуникационным приложениям программное обеспечение Nokia eSBC отражает кибератаки, оптимизирует использование полосы пропускания и блокирует попытки несанкционированного доступа. Кроме того, Nokia eSBC непрерывно поддерживает высокое качество передачи голоса и видео по IP-каналам и использует средства управления доступом для предотвращения перегрузки сети, а также для упрощения и оптимизации коммуникационных маршрутов.

Решение Nokia eSBC основано на технологии, отвечающей самым строгим требованиям крупнейших мировых операторов. Оно позволяет предприятиям экономично контролировать и защищать медийные и сигнальные потоки трафика, пересекающие периметр сети. Это облачное программное решение работает со всеми популярными гипервизорами, предоставляет корпоративным заказчикам новейшие функции и возможности, а также позволяет им оплачивать только то, чем они реально пользуются, то есть сокращает и капитальные, и текущие расходы. Данное решение легко подключается ко всем типам УАТС, решениям «голос поверх IP» (VoIP), колл-центрам и системам унифицированных коммуникаций.

Бхаскар Горти (Bhaskar Gorti), президент Software Business Nokia, отметил: «Nokia eSBC предлагает предприятиям столь же высокий уровень надежности, качества и безопасности, что и операторам связи, которые уже достигли его в своих сетях. Это решение обладает широким спектром возможностей, которые позволят предприятиям надежно и экономично защитить свой бизнес. Оно дает возможность легко подключать новые функции по мере необходимости за счет простой активации нужных лицензий или обновления ПО».

Ирвин Лазар (Irwin Lazar), вице-президент и директор по сервисам Nemertes Research сказал: «За последний год интерес к внедрению облачных контроллеров увеличился более чем в три раза. В нашем отчете по унифицированным коммуникациям и совместной работе за 2018 год говорится, что более 35 процентов организаций устанавливают или планируют установить в своих сетях виртуальные программные контроллеры. ИТ-лидеры объясняют эти решения гибкостью, масштабируемостью и экономичностью частного облака. Облачные решения, такие как Nokia eSBC, имеют хорошие возможности для удовлетворения этих требований».

С помощью функций автоматизации и аналитики, Nokia eSBC значительно облегчает задачу оптимизации качества и производительности корпоративных коммуникационных сетей.

Nokia eSBC имеет следующие дополнительные функции: полномасштабная коммуникационная безопасность с помощью единого программного продукта – полная защита голосовой связи и видеокоммуникаций; встроенный шлюз WebRTC – доставка коммуникационных сервисов непосредственно на смартфоны, планшеты и любые другие устройства через веб-браузер с одновременной защитой сигнальных и медийных интерфейсов; использование возможностей Nuage Networks SD-WAN - оптимизация коммуникационных маршрутов между отделениями компании и внедрение дополнительных мер защиты голосового и видеотрафика; SIP-транкинг – сокращение расходов, связанных с использованием телефонной сети общего пользования и упрощение коммуникационных потоков в корпоративной сети; ключевые функции взаимодействия - транскодирование, запись переговоров, шифрование сигнального и медийного трафика, нормализация протокола SIP – обеспечивают максимальную гибкость данного решения.

Nokia Enterprise Session Border Controller будет доступен для заказов в конце марта 2018 г.