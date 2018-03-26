«Майтэк» автоматизировала полный цикл договорной деятельности в «РПКБ»

«Майтэк» объявила о завершении проекта по автоматизации полного цикла договорной деятельности в «РПКБ».

Проект охватил процессы по исходными данными, договорным, бухгалтерским и финансовым документам. Все работы проводились в тесной интеграции DIRECTUM 5.2.1. и 1С:УПП 8:3.

«РПКБ» является конструктором технически сложной аппаратуры для вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. По ряду перспективных проектов РПКБ работает в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми производителями авионики. В целях обеспечения легкой, удобной и прозрачной работы с договорами контрагентов компания автоматизировала весь цикл договорной деятельности в ECM-системе DIRECTUM. Исполнителем проекта выступила компания «Майтэк».

«Майтэк» разработала объемный модуль, который охватил всю цепочку договорной деятельности РПКБ.

В рамках проекта «Майтэк» настроила линейное ведение договоров, обеспечила взаимосвязь всех договорных, бухгалтерских и финансовых документов между собой, сформировала архив договоров, распределенных по проектам, реализовала штрих кодирование и автоматический ввод бумажных документов в DIRECTUM. интегрировала DIRECTUM и 1С и обеспечила переход между системами в 1 клик, обеспечила получение оперативной информации об исполнении договора и связанных с ним бухгалтерских и финансовых документов, предусмотрела легкое формирование пакетов документов для инспектирующих органов, а также настроила автоматическое формирование сводных отчетов для принятия управленческих решений

Помимо структуризации и регламентации процессов, переход на автоматизированную форму ведения договоров позволил РПКБ существенно снизить количество рутинных операций и многократно ускорил время рассмотрения и согласования всех документов по проекту. Оптимизированы трудозатраты бухгалтеров и финансистов, исключено появление расхождений и недочетов по документам и обеспечен удобный контроль за исполнением бухгалтерских и финансовых обязательств.