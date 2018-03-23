«Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц

«Вокорд» объявила о выпуске новой камеры распознавания лиц Vocord NetCam.AI. Построенная на платформе искусственного интеллекта Nvidia Jetson TX1, Vocord NetCam.AI станет первой в мире камерой, которая самостоятельно, без участия сервера, распознает лица.

Весь процесс, включая детектирование лиц, построение биометрических шаблонов и сравнение происходит полностью «на борту». Применение данной технологии в несколько раз снижает затраты на серверное оборудование, нагрузку на сети передачи данных и энергопотребление системы распознавания в целом.

Vocord NetCam.AI является решением для построения крупных распределенных систем безопасности на базе распознавания лиц и интеллектуального видеоанализа в масштабах города или региона, а также на объектах массового пребывания людей: на вокзалах, в метро, в аэропортах, на спортивных аренах и пр. В коммерческом секторе камера может применяться для анализа потребительского поведения, защиты от противоправных действий, контроля производственных процессов, а также как компонент интернета вещей.

В NetCam.AI реализована современная модель Edge-вычислений: видеоданные обрабатываются непосредственно там, где они появляются, то есть в камере. Новая камера полностью берет на себя ресурсоемкую обработку изображений, снимая большую часть вычислительной нагрузки с серверов. Камера захватывает до 25 лиц в одном кадре, что позволяет использовать ее на самых высоко нагруженных объектах.

Реализация распознавания лиц в камере позволяет снизить нагрузку на сеть и серверное оборудование. Расчеты показывают, что при использовании NetCam.AI затраты на серверы уменьшаются в среднем в 10 раз. При этом общее энергопотребление системы на базе NetCam.AI снижаются примерно вдвое. А за счет того, что камера передает на сервер только биометрический шаблон, который весит менее 1 Кб, резко сокращается и объем данных, передаваемых по сети. Требования к пропускной способности сети становятся примерно в 100 раз меньше, чем для традиционных систем, где транслируется видеопоток целиком. Малый объем данных позволяет передавать их даже через мобильную сеть 3G/4G и WiFi.

Камера устойчива к перебоям в работе сети: в случае потери связи, биометрические шаблоны сохраняются в буфере внутри камеры; после восстановления соединения они будут отправлены на сервер. Обработка данных в новой камере происходит на GPU-модуле платформы Nvidia Jetson TX1.

В NetCam.AI используется собственный нейросетевой алгоритм распознавания лиц Vocord FaceControl, который входит в число наиболее точных по результатам международных тестов NIST и MegaFace. Кроме того, камера поддерживает загрузку различных нейросетевых алгоритмов и может использоваться как для биометрической идентификации по лицу, так и для распознавания и анализа широкого спектра событий и объектов: автомобильных номеров, типов транспортных средств, образования толпы, поведения людей и др.

Новая камера, как и другие устройства линейки Vocord NetCam, оптимизирована для получения изображения лучшего качества. Так, матрица высокого разрешения (5 МП), широкий динамический диапазон, подстройка параметров съемки под зону интереса (ROI), 12-битное кодирование сигнала и встроенные алгоритмы улучшения качества позволяют надежно идентифицировать лица и другие объекты на большом расстоянии и в широком диапазоне освещенности.

Камера рассчитана на использование как внутри помещений, так и на улице. Она работает в широком диапазоне температур (от -25С° до +50С°) и имеет класс защиты от климатических факторов IP67. Первая публичная демонстрация камеры Vocord NetCam.AI состоится в конце марта на конференции по ускоренным вычислениям и решениям для искусственного интеллекта Nvidia GTC 2018. А уже в мае начнется прием предварительных заказов на новые устройства.

«Наша компания разрабатывает алгоритмы и производит камеры распознавания более десяти лет. Новая разработка является без преувеличения инновационной: пока никто в мире не делал камер распознавания, способных работать автономно, – сказал технический директор компании «Вокорд» Алексей Кадейшвили. – Благодаря использованию технологий Nvidia, в камере может работать практически любой алгоритм искусственного интеллекта. Более того, благодаря обработке данных в самой камере и небольшому объему передаваемых данных, камеры могут взаимодействовать между собой напрямую, выводя интеллектуальный анализ изображения на совершенно иной уровень. Vocord NetCam.AI – яркий пример «устройства будущего» в мире интернета вещей».