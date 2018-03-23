«Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online

С появлением нового элемента маркетинговой кампании – СМС-рассылок – возможности системы bpm’online marketing становятся еще шире.

SMS Sender позволяет выстраивать полноценные взаимоотношения с клиентами путем рассылки коротких текстовых сообщений непосредственно из системы bpm’online.

Интерфейс обновленного решения предоставляет широкие возможности для создания разовых, массовых и триггерных рассылок. Модуль позволяет сегментировать аудиторию, использовать готовые шаблоны сообщений и макросов в целях экономии времени и персонализации клиентов, устанавливать короткий или текстовый номер отправителя для повышения узнаваемости фирмы или бренда, выбирать наиболее выгодные условия отправки SMS за счет гибкой настройки связи с провайдерами, а также проводить анализ эффективности рассылок с помощью подробной статистики по итогам доставки сообщений.

По заявлению разработчика, с появлением новой версии SMS Sender сопровождение клиента по всем этапам маркетинговой кампании стало эффективнее, а возможности системы bpm’online marketing возросли благодаря добавлению нового канала коммуникаций.

Более подробное описание обновленного решения смотрите на сайте компании «Программные технологии».