СКБ Контур заработал 10,9 миллиардов рублей в 2017 году

СКБ Контур, российская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для электронного документооборота, бухучета и управления предприятием, подвела итоги 2017 г.

СКБ Контур по-прежнему сосредоточивает свои усилия на умных сервисах для бухгалтерии и бизнеса, которые упрощают работу. В этом году компания выпустила несколько новых продуктов и существенно увеличила клиентскую базу. По данным на конец 2017 г, решениями СКБ Контур пользуется 1,87 млн юридических лиц и ИП.

Переход на онлайн-кассы стал главным событием для бизнеса в минувшем году. Первая волна подключений прошла до 1 июля 2017 г., вторая предстоит до 1 июля 2018 г. СКБ Контур получил статус оператора фискальных данных и предлагает малому бизнесу комплексное решение, которое позволяет выполнить все требования 54-ФЗ. Это онлайн-касса для торговли, сервис «Контур.Маркет» для работы на кассе и учета товаров и сервис «Контур.ОФД» для передачи данных в ФНС.

Направление электронного документооборота стремительно растет. В 2017 г. с помощью сервисов компании было передано в 2,6 раза больше электронных документов, чем в 2016 (378,2 млн против 290,1 млн). Заметным драйвером рынка стал переход с 1 июля на новый формат счетов-фактур. Он позволяет формировать в том числе универсальный передаточный документ (УПД), который заменяет первичный учетный документ и счет-фактуру. Многие ждали новый формат, чтобы с бумаги перейти сразу на УПД и экономить на трафике.

Другое нововведение связано с ветеринарной сертификацией. Оно затрагивает мясокомбинаты, птицефабрики, молочные заводы, производителей морепродуктов, торговые сети и дистрибьюторов. До 1 января 2018 г. они должны были перейти на электронные ветеринарные сопроводительные документы и работать с ними через ФГИС «Меркурий» (позднее срок вступления новых требований в силу перенесли на 1 июля 2018 г). Во втором полугодии бизнеса и EDI-провайдеры готовились к реформе. СКБ Контур выпустил программный продукт «Контур.Меркурий» – интеграционный модуль для обмена данными с ФГИС «Меркурий». В разработке также веб-версия и мобильное приложение.

Что касается электронных подписей, то данное направление активно растет – прежде всего, за счет развития ЭДО и появления новых сфер применения электронной подписи. С 1 февраля 2017 года юрлица, выпускающие ценные бумаги, обязаны публиковать сведения о них на сайтах информагентств, подписывая квалифицированной электронной подписью. С 15 ноября 2017 года производители и поставщики строительных ресурсов обязаны ежеквартально размещать сметные цены на свою продукцию в системе Минстроя ФГИС СЦ. Подписывать сведения нужно также квалифицированной электронной подписью. Запущена ЕИС нотариата России, куда заносится вся информация о нотариальных действиях. Для этих и других систем УЦ СКБ Контур выпускает сертификаты.

Рынок проверки контрагентов становится все более зрелым и интеллектуально емким. СКБ Контур делает ставку на визуализацию данных и аналитику, в том числе с применением технологий машинного обучения. Например, сервис сам анализирует данные о компании исходя из рекомендаций ФНС и экспертных методик проверки контрагентов и акцентирует внимание пользователя на критичной информации. Востребован и API Контур.Фокуса. Встроенный в учетную систему, сервис автоматически заполняет и актуализирует данные о контрагентах, а обнаружив критичные факты – выдает предупреждения.

В электронной отчетности в 2017 г. не обошлось без изменений. Главным стала передача расчета по страховым взносам в ведение ФНС. Но эти нововведения не привели к росту доли компаний, отчитывающихся через интернет: она и так приближается к 100%. Рынок сложился, новые организации и миграция клиентов между операторами лишь незначительно корректируют картину.

В «Контур.Экстерн» добавили возможность прямо в Экстерне в несколько кликов сформировать платежку. Заметив тренд на увеличение количества требований ФНС, упростили их обработку в компаниях с большим документооборотом, сведя все поступившие требования в одну таблицу. Для отдельных сегментов облегчили не только отчетность, но и работу с клиентами. Так, для обслуживающих бухгалтерий сделали сводную таблицу, которая показывает отчеты для отправки и платежи к уплате за каждую организацию, а также данные о переплатах и задолженностях по налогам, пеням и штрафам.

Органы госвласти взяли тренд на централизацию информационных систем на федеральном и региональном уровнях. Предполагается, что ПО будут устанавливать в региональном ЦОДе, а региональные и муниципальные органы власти будут работать с ним через веб-интерфейс. Концепция «Электронный бюджет» предусматривает поэтапную автоматизацию. В 2017 г. СКБ Контур выпустил первую версию единой системы учета и управленияКонтур.Гособлако. Она ведет кадровый учет сотрудников, учитывает сведения об организациях, зданиях, оборудовании, информационно-коммуникационной инфраструктуре и т.д. Система отвечает всем требованиям к импортозамещению, разработана в архитектуре высоконагруженного веб-сервиса и уже интегрируется с отраслевыми и федеральными информационными системами.

В 2017 г. компания запустила инвестиционный проект «Контур-Парк», предполагающий обустройство территории 16,8 га в районе Широкой Речки (Екатеринбург) – рядом с первой и строящейся второй очередью офисного здания СКБ Контур. В планах – офисные помещения на 3 тыс. сотрудников, детский сад, кампус компьютерных технологий, спортивные площадки и дорожки, а также уникальный для России крытый скалодром. Губернатор Свердловской области признал «Контур-Парк» масштабным инвестиционным проектом. Частично проект будет строиться за счет собственных средств компании, частично – за счет государственно-частного партнерства. Первые объекты должны появиться в 2022 г., а весь проект рассчитан на срок до 2030 г.

«Раньше компания решала преимущественно частные прикладные задачи. Теперь фокус сместился на инструменты, которые помогают проще вести бизнес и организовывать работу. Это повышает ценность наших продуктов в глазах клиентов и открывает нам возможности для роста даже на высококонкурентных рынках», – отметил генеральный директор СКБ Контур Дмитрий Мраморов.