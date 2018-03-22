HP представила технологию латексной печати на жестких носителях

HP Inc. на выставке ISA Sign Expo объявила о выпуске HP Latex R Series – первой технологии латексной печати HP, поддерживающей печать на гибких и жестких материалах с использованием красок HP Latex Ink, которые гарантируют точнейшую цветопередачу и качество белого цвета. HP Latex R Series использует единый шестицветный комплект красок, обеспечивает беспрецедентное качество при высокой скорости печати и является первой по-настоящему гибридной латексной технологией, которая переносит непревзойденные возможности печати HP на гибких материалах в сферу жестких носителей.

Технология HP Latex R Series гарантирует высокое качество печати на многих жестких материалах, таких как пенопласт, пенополистирол, картон, рифленый полипропилен, твердая пластмасса, алюминий, дерево, стекло и другие. В отличие от технологии УФ-печати, которая создает толстый слой краски, полностью покрывающий материал и требующий времени для высыхания, латексные краски HP на водной основе сохраняют внешний вид и текстуру носителя. Также они отличаются отсутствием запаха, безопасностью для окружающей среды и оператора принтера.

«Технология HP Latex R Series устанавливает новые отраслевые стандарты качества и позволяет поставщикам услуг печати создавать потрясающие отпечатки на жестких и гибких материалах, — сказал Санти Морера (Santi Morera), глава подразделения Graphic Solutions Business, HP Inc. — Наши заказчики могут расширить спектр своих предложений с помощью высокоприбыльных продуктов и услуг, а также реализовать креативные идеи и концепции вывесок и витрин, способных привлечь новых клиентов».

При печати красками HP White Latex Ink используется инновационный механизм рециркуляции белых чернил, который предотвращает их осадок, и уникальная система хранения, автоматически перемешивающая неиспользуемые белые краски для минимизации расхода. White Latex Ink гарантируют глянцевый, высококачественный, чистый белый цвет, который не пожелтеет со временем (в отличие от традиционных белых УФ-чернил).

«Белые краски всегда были проблемой для отрасли. Традиционно в них используются более крупные и тяжелые частицы пигмента, которые часто забивают печатающие головки, либо же непрозрачная смесь разделяется и оседает на дно резервуара с чернилами. До недавних пор единственным решением было физическое встряхивание резервуаров, — отметил Том Браун, Chief Inkologist, HP Inc. — Значительные химические и инженерные усовершенствования делают новые HP White Latex Ink и технологию HP Latex R Series настоящим отраслевым прорывом».

Устройства HP Latex R Series появятся в продаже в 3 квартале 2018 года, полноценная демонстрация технологии состоится в мае на выставке FESPA в Берлине (Германия).