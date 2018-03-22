«ЭвриТег» разработала техдокументацию для ИТ-инфраструктуры «Транснефть-Логистики»

«ЭвриТег» совместно с командой «ТехРайтКонсалт» создала по заказу комплексного транспортно-логистического оператора «Транснефть-Логистика» пакет документов для автоматизированных систем. В комплект входят ведомости технического проекта и эксплуатационных документов, пояснительные записки к техническим проектам, программы и методики испытаний, руководства пользователя и технические задания.

«Транснефть-Логистика» является дочерней компанией системы «Транснефть». Предприятие обеспечивает транспортировку материально-технических ресурсов для нужд организаций системы «Транснефть» с использованием различных инфраструктур и видов транспорта, располагая обширной сетью временных складов хранения в центральной и восточной части России.

Одна из основных задач компании – поиск и внедрение новых решений в управлении цепями поставок между стейкхолдерами и другими компании, входящими в систему «Транснефть». Внедрение передовых систем помогает компании рационализировать расходы на транспортировку и уменьшать период доставки грузов.

Головной офис располагается в Москве, кроме этого «Транснефть-Логистика» имеет обособленные структурные подразделения в г. Ангарске, Новосибирске, Челябинске, Самаре и Брянске. Общество также оказывает услуги таможенного оформления и доставки грузов в международном сообщении.

«В таком сложном деле, как транспортировка и управление логистическими процессами в нефтяном бизнесе, каждый шаг и каждая операция в ИТ-системах должны быть четко регламентированы. Для того, чтобы разработать комплекты технических документов для "Транснефть-Логистика", нам с нашими коллегами из "ТехРайтКонсалт" понадобилось два месяца. Сейчас специалисты компании "Транснефть-Логистика" имеют доступ к самой актуальной технической документации предприятия», – отметил Антон Самойлов, генеральный директор компании «ЭвриТег».

«Мы довольны сотрудничеством с "ЭвриТег": сотрудники компании в срок справились с поставленной задачей, проявили профессионализм, – отметил Ярослав Лебединский, начальник отдела информационных технологий «Транснефть-Логистика». – Документы, разработанные специалистами «ЭвриТег», отвечают российским стандартам технической документации и удовлетворяют запросам наших специалистов».