Uniteller подключил эквайринг Еврейскому музею и центру толерантности

Uniteller подключил сервис безналичного расчета на сайте Еврейского музея и центра толерантности – крупнейшего интерактивного культурно-образовательного комплекса.

Еврейский музей и центр толерантности открылся в 2012 г. и в течение 5 лет стал самым высокотехнологичным музеем России, где сервис безналичного расчета был реализован при технологической поддержке Uniteller, международной процессинговой компании.

Теперь через сервис Uniteller посетители могут оплатить основные и временные экспозиции на сайте музея, а также приобрести множество образовательных абонементов центра: театр на английском «drama people2», шахматный клуб, английский для детей «little bookworm» и т.д. Получение абонемента в обмен на распечатанный ваучер осуществляется в кассе музея.

С самого начала работы культурный центр делал акцент на диджитализации деятельности музея: двенадцать современных тематических павильонов оснащены интерактивными арт-объектами, панорамными кинотеатрами и аудиовизуальными инсталляциями, основой создания которых стали уникальные фото- и видеоархивы, документы и интервью, а также безналичный расчет всех услуг на сайте музея.

PR-директор Еврейского музея и центра толерантности Нина Дымшыц: «С развитием Интернета и внедрением электронных средств коммуникации вытесняются традиционные способы ведения образовательной деятельности. Электронные взаиморасчеты – это современный способ оптимизации работы учреждения культуры, а также быстрый доступ для организации досуга наших пользователей».

Генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин: «Исследовательская деятельность, образовательные курсы и интерактивные масштабные проекты делают Еврейский музей и центр толерантности многофункциональной культурной институцией. Эквайринг для такого высокотехнологичного культурного центра - это базовый организационный инструмент. Возможность построения и развития цифровой образовательной среды, а также важный шаг для реализации стратегических задач проекта».