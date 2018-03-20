 

Ростех снизил зависимость системы ОМС от зарубежного программного обеспечения

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе Российское ПО
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, Текст: Дмитрий Степанов

Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя структура Госкорпорации Ростех, – выполнила государственный контракт по развитию Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В рамках контракта внедрен ряд функциональных обновлений и обеспечен перевод части подсистем ГИС ОМС на российское и свободно распространяемое программное обеспечение.

В результате обновлений значительно снижена зависимость системы от иностранных производителей ПО, повышен уровень ее информационной безопасности, что гарантирует более стабильную работу ГИС ОМС. Функциональные изменения упрощают межтерриториальное взаимодействие органов ОМС, а также содержат ряд удобных сервисов для руководства фонда и населения.

«Благодаря усовершенствованию взаимодействия ГИС ОМС с Единой государственной системой в сфере здравоохранения появилась возможность предоставлять гражданам дополнительные сведения в разделе "Мое здоровье" на едином портале госуслуг – например, информацию о ранее оказанных по ОМС услугах. Также через этот раздел можно будет подать заявление на оформление страхового полиса. Это станет возможным уже в 2018 г.», – сказал Генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Также разработан и внедрен инструмент информационно-аналитической поддержки первых лиц ФОМС и механизм юридически значимого электронного документооборота для территориальных фондов ОМС. Нововведения упрощают процедуру обмена документами между регионами в случае оказания застрахованному лицу медпомощи не в том регионе, где он был застрахован. Кроме того, руководство фонда получило онлайн-доступ к оперативно обновляемой информации по ключевым показателям ГИС ОМС, в том числе через специальное мобильное приложение.

В результате победы на электронном аукционе НЦИ стал исполнителем работ по технической поддержке работы ГИС ОМС на 2018 г.

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