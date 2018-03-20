«Магнит» внедряет современные решения для водителей

«Магнит», одна из крупнейших розничных сетей по торговле продуктами питания в России, оснастила водителей автопарка планшетами. Устройства являются полноценным инструментом для организации маршрута, выполнения заданий, коммуникации с работниками других подразделений. В планшетах содержится вся необходимая информация для выхода в рейс. С помощью них водитель в несколько кликов получает информацию о маршруте. Благодаря системе автоматической маршрутизации подбирается оптимальный путь следования к магазинам.

Специалисты головной компании просчитывают движение транспорта в торговые точки с указанием времени вплоть до минут. На устройствах стандартная система навигации (предупреждения о поворотах во время движения, уведомления о скоростном режиме) дополнена данными о местности, которые составлены на основе собственной картографии компании: информация о наличии узких дорог и опасных участков, трасс с плохим покрытием и т.д.

Планшеты могут работать в автономном режиме. Использование устройств позволило перевести часть товарно-транспортной сопроводительной документации в электронный вид, что существенно сократило затраты на работу с бумажными носителями.

Автопарк «Магнита» является одним из крупнейших в Европе и насчитывает более 6 тыс. машин. Водители ежедневно доставляют товары для жителей 64 субъектов России. Продукцию также привозят из-за рубежа в рамках международной доставки. Чтобы удаленно следить за самочувствием сотрудников во время работы, компания тестирует автоматическую систему мониторинга «Антисон». Система также позволяет снизить риск возникновения непредвиденных ситуаций на дорогах и дисциплинировать водителей.

Устройства установлены в транспортных средствах «Магнита», которые доставляют товары на расстояние свыше 500 км. Оборудование состоит из центрального процессора, системы видеонаблюдения, звуковой сигнализации и вибромотора, который устанавливается под креслом водителя.

Кроме того, для минимизации аварийных ситуаций и сокращения времени на маневрирование в настоящее время компания устанавливает на транспортных средствах камеры заднего вида.

Розничная сеть «Магнит» регулярно внедряет современные решения для развития логистики. Интеграция новых технологий и тестирование инструментов в комплексе повышают безопасность, оперативность и эффективность работы, позволяют четко координировать деятельность, сокращать затраты и в кратчайшие сроки поставлять продукцию в магазины сети.