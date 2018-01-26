IBS оптимизировала корпоративные системы SAP в МТЗ «Трансмаш»

IBS осуществила оптимизацию корпоративных SAP-систем МТЗ «Трансмаш» и разработала новый подход к их поддержке. Реализация нового подхода позволила клиенту сфокусировать внутренние ИТ-ресурсы на развитии корпоративных решений SAP и дальнейшей автоматизации бизнес-процессов.

МТЗ «Трансмаш» – предприятие, занимающееся разработкой и производством высокоэффективных тормозных систем, которые обеспечивают безопасность движения подвижного состава железных дорог и метрополитена. Ключевые бизнес-процессы компании реализуются на базе информационных систем SAP. C 2013 года администрирование SAP-комплекса МТЗ «Трансмаш» полностью осуществляет российская компания IBS - один из лидеров на рынке аутсорсинга поддержки SAP в России.

В настоящее время на аутсорсинг IBS переданы базис-администрирование SAP-ландшафта МТЗ «Трансмаш», включая поддержку операционной среды, SAP-базис и СУБД; поддержка пользователей и функциональная поддержка, включая модули управления финансами, логистикой, персоналом и бизнес-аналитикой; первая линия поддержки ПО SAP и взаимодействие с глобальной службой поддержки вендора.

В рамках сотрудничества с МТЗ «Трансмаш» специалисты IBS разработали и реализовали новый эффективный подход по поддержке и развитию SAP-комплекса, включающий оперативную помощь бизнес-пользователям систем во время закрытия отчетных периодов и расчетов зарплат силами IBS; регулярную актуализацию систем к изменениям в законодательстве; распределение ИТ-ресурсов для максимально экономичного использования имеющихся возможностей SAP-комплекса.

«Технологии SAP позволили МТЗ «Трансмаш» выйти на качественно новый уровень корпоративного управления, а команда IBS помогла нам найти точки оптимизации систем с учетом внутренней специфики бизнеса и, как следствие, выйти на качественно новый уровень технического обслуживания, - сказал Максим Щукин, начальник управления информационных технологий МТЗ «Трансмаш». - Стабилизация работы систем и качественная поддержка со стороны IBS освободила ресурсы наших ИТ-специалистов, которые мы можем направить на развитие корпоративных решений на базе систем SAP, в том числе на дальнейшую автоматизацию бизнес-процессов и повышение удобства работы пользователей. Это позволит нашей компании повысить прозрачность бизнес-процессов и эффективность производства».

«Мы ценим длительное и плодотворное сотрудничество с МТЗ «Трансмаш». Благодаря стандартизации процессов и уникальной экспертизе наших специалистов мы смогли предложить компании наиболее выгодные условия оказания услуг и качество поддержки на уровне лучших мировых практик, а также разработать новые подходы к поддержке SAP-комплекса с учетом уникальной специфики бизнес-процессов клиента», - отметил Дмитрий Ивицкий, директор центра сопровождения SAP в IBS.