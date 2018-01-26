Enigma запустила сервис аналитики для рынка криптовалют и ICO

Enigma (входит в криптовалютный фонд ICG) объявляет о запуске аналитического сервиса – детального анализа рынка криптовалют и ICO с помощью технологии Big Data и метода психометрии Козинского. Стоимость инвестиций в реализацию проекта составила $4,5 млн.

Аналитический сервис включает в себя подробный анализ всех выходящих проектов ICO и экспертную оценку каждого проекта более чем по 90 параметрам, таким как команда проекта, ее бэкграунд в социальных сетях, история, whitepaper, экономическая модель и риски, связи с менторами, софт, отношение внешней аудитории к продукту, история в социальных сетях и т.д. Аналитические отчеты содержат подробную экспертизу проектов ICO с экспертными рекомендациями и выводами для принятия решения об инвестировании в ICO проект.

Основная особенность сервиса – использование поисково-аналитической платформы с применением технологии Big Data, позволяющей обрабатывать огромные массивы данных из интернета о блокчейне, ICO и криптовалютах в режиме реального времени.

Сбор данных осуществляется с помощью веб-парсинга. Анализ и агрегация больших данных производится на собственном софте – SpectX.

Платформа осуществляет комплексный информационный мониторинг более чем 30 тысяч российских, 40 тысяч зарубежных – медийных источников, а также российских и зарубежных социальных сетей, таких как Facebook, VK, Ok, Linkedin, Twitter, блогов, форумов, telegram каналов, Instagram и YouTube. Общий объем баз данных Enigma составляет около 5 ПБ.

Для анализа персоналий Enigma применяет метод психометрии Козинского, который активно использовался в последней предвыборной президентской кампании в США. Данный метод позволяет качественно и быстро анализировать огромный массив данных о поведении людей в социальных сетях.

Ежедневно в мире анонсируется до 50 новых ICO, при этом только в декабре 2017 года на мировом рынке ICO появилось около 90% заведомо провальных проектов.

«Рынок ICO и криптовалют динамично растет, постоянно появляется проекты, многие из которых сомнительного или заведомо проигрышного содержания. В связи с этим у потенциальных инвесторов есть высокая потребность в качественной аналитике и профессиональной экспертизе для принятия оперативного и правильного решения об инвестировании. И наш опыт, знания в области управления криптовалютами, майнингом это подтверждают, – отметил Игорь Зартдинов, CEO компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG. – Ранее я и наша команда уже имели опыт с построением аналитических стартапов, работающих с большими данными, поэтому транспонировать методы на криптовалютную и ICO тематику было логичным шагом. Наши аналитические возможности позволяют проводить работы с структурированной и неструктурированной информацией, текстами и данными с криптовалютных бирж, выделяя главные факты, взаимосвязи, анализируя зарождающиеся тренды. Поэтому мы уверены, что новый продукт будет не только полезным, но и необходимым инструментом для инвесторов и стартаперов ICO, как один из важных факторов формирования зрелого рынка. Анализ данных об ICO осуществляется с использованием технологии Big Data и метода психометрии Козинского, что пока не имеет аналогов в мире. Благодаря этому, наши клиенты получают всю необходимую информацию о рынке ICO и криптовалют. На сегодняшний день мы уже получили несколько заказов со стороны крупных российских и зарубежных компаний на стадии ICO и Pre ICO. В ближайшей перспективе планируется запуск продукта для иностранной аудитории инвесторов и ICO-стартаперов».

Оплачивать услуги Enigma можно не только фиатными деньгами, но также токенами.