Ascreen оснастила мультимедийными комплексами «Академию воды»

«Аскрин» оснастила учебные аудитории «Академии воды» – единственного в России специализированного вуза, который будет готовить управленцев для отрасли водоснабжения и водоотведения, 15 мультимедийными комплексами, объединенными в систему.

Образовательную лицензию Академия получила осенью 2017 года, а в будущем планирует готовить специалистов сферы городского хозяйства для всей страны.

Первые бакалавры начнут обучение в сентябре 2018 года. Программы разработаны с упором на практические занятия, поэтому аудитории оснащены по последнему слову техники. Интерактивное оборудование позволяет организовать активную работу в группах и моделировать рабочие ситуации по отработке различных навыков, например, у диспетчеров, а также проводить видеоконференции, вебинары и дистанционные лекции с эффектом присутствия.

«Учебная среда позволяет Академии воды использовать различные форматы обучения. С помощью мультимедийного оборудования обучение становится наглядным и вовлекающим, а информация лучше усваивается. При этом, значительно экономятся силы и время преподавателя. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга – наш давний партнер, мы вместе создавали музей «Вселенная воды», Детский экологический центр и множество других проектов, и были рады сотрудничеству в новом формате», - отметил директор по маркетингу и PR Ascreen Юрий Лашманов.

С открытием вуз поздравили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов, представители водоканалов из разных городов РФ, представители российских ВУЗов и общественных организаций.