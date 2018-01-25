СЗФК внедряет АСУ ремонтами и обслуживанием оборудования

«Северо-Западная фосфорная компания» (СЗФК) объявила о внедрении автоматизированной системы «ТОиР» («Техническое обслуживание и ремонты»). Программа устанавливается на базе «1С-ERP» на рабочих местах ремонтных служб ГОКа «Олений Ручей».

Площадкой апробирования программы стала обогатительная фабрика. В настоящий момент осуществляется внедрение системы на руднике и на ремонтно-механическом участке. В системе накапливаются данные о текущих ремонтах и технических осмотрах.

Консолидирование информации позволяет создавать технологические карты ремонтов, в которых отражаются: график работы, ответственные исполнители, информация об объёмах затраченного на работу времени. Но главное, формируется информационная база технической документации по содержанию и эксплуатации всего оборудования ГОКа. Благодаря чему, специалистам легче планировать своевременный техосмотр и регламентную замену запчастей. Правильный уход за техникой сократит аварийные ситуации в будущем.

По расчетам специалистов, количество внеплановых ремонтов уже к концу 2018 года снизится на 15%, возрастёт коэффициент технической готовности карьерной и подземной самоходной техники, а также стационарного оборудования обогатительной фабрики.

Использование «ТОиР» обеспечит своевременное формирование складских запасов материально-технических ресурсов, т.к. формирование потребностей и оценка стоимости ремонтов также будут автоматизированы.