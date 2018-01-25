МТВ и «Галактика» займутся совместным продвижением отечественных решений

«Галактика» и МТВ подписали договор о сотрудничестве, направленный на продвижение отечественных конкурентоспособных решений на российском рынке и включающий создание программно-технических продуктов и реализацию совместных проектов в интересах государственных и корпоративных заказчиков.

«При подготовке к старту проекта по созданию современной высокотехнологичной инфраструктуры на базе российского ПО для нас критически важным являлось привлечение партнера, обеспечивающего дополнительный синергетический эффект. Поскольку российский рынок информационных технологий в настоящее время переживает очередную глубокую трансформацию, наш холдинг заинтересован в партнере, имеющем долгосрочную историю успеха, обладающем стратегическим видением отрасли и глубокой экспертизой, способным не просто корректно адаптироваться, а сформировать проактивную позицию. Мы абсолютно уверены в том, что корпорация «Галактика» является именно таким партнером», – сказал генеральный директор Холдинга «МТВ» Даниил Стукалов.

«Сотрудничество с МТВ позволит реализовывать комплексные инфраструктурные проекты в области импортозамещения. Объединение наших усилий будет способствовать развитию инициативы по созданию независимого российского программно-технологического стека, что является важным фундаментом для решения актуальных задач по построению цифровой экономики России», – отметил член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.