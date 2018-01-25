Kerama Marazzi внедряет Anaplan для планирования производства

Kerama Marazzi, российский производитель керамической плитки и керамического гранита, объявила о том, что переходит на платформу Anaplan для решения актуальных задач в области планирования продаж.

В условиях растущего объема продаж и увеличивающегося ассортимента, Kerama Marazzi нуждалась в высокопроизводительной и гибкой платформе для прогнозирования спроса, планирования производства и управления остатками готовой продукции. Помимо этого, в компании назрела необходимость перехода на единый интегрированный процесс планирования, поэтому одним из важных требований, предъявляемых к новой платформе, стала возможность создания унифицированного безопасного источника данных для принятия решений по ключевым направлениям бизнеса.

При выборе платформы Kerama Marazzi опиралась на такие факторы, как доступность сервиса, удобство пользовательского интерфейса, адаптивность к изменениям и скорость работы. Немаловажное влияние оказало авторитетное мнение Gartner. Компания обращалась к магическому квадранту, чтобы получить объективную оценку ведущих облачных CPM-систем на рынке и выбрать самое технологичное решение.

«Простота Anaplan в освоении бизнес-пользователями, интуитивно понятная система настройки модулей, а также высокая оценка компании аналитиками Gartner сыграли решающую роль при выборе платформы, – сказал Александр Лобанов, зам. ген. директора «Керама Центр» - Мы – прогрессивная компания и нацелены только на самые инновационные решения. Поэтому остановили выбор на платформе, которая сможет удовлетворить растущие потребности нашего бизнеса».

Внедрение новой системы планирования началось в октябре 2017 года. Все пользователи компании прошли обучение. На данный момент ведется работа по оптимизации бизнес-процессов, и у компании уже есть четкое понимание перспектив интегрированного подхода к планированию и позитивные ожидания от будущей системы.

«С точки зрения цены, качества, гибкости и новейших технологий, на сегодня Anaplan - это одно из самых интересных решений на рынке, которое подходит многим компаниям, - сказал Иван Бутягин, партнер EY. – В связи с этим, когда Kerama Marazzi рассматривала различные решения для планирования производства и прогнозирования спроса, мы посоветовали обратить внимание на Anaplan. Мы знакомы с компанией два года и знаем, что платформа способна поддержать не просто отдельно взятую модель прогнозирования спроса, но, в том числе, Anaplan можно развернуть на весь процесс планирования и реализовать все модели. Поэтому, исходя из функциональных возможностей платформы, и из того, что это - система на будущее, Kerama Marazzi действительно повернулась в сторону Anaplan. Вместе мы надеемся сделать хороший проект».

«Мы гордимся тем, что помогаем Kerama Marazzi оптимизировать критически важные для компании бизнес-процессы, - сказал Евгений Велесевич, директор по России и СНГ Anaplan. - Kerama Marazzi – безусловный лидер отрасли по производству керамической плитки и керамического гранита, а Anaplan – ведущая платформа планирования нового поколения, преимуществами которой уже воспользовались десятки ведущих российских компаний, включая производственные. Уверен, это сочетание, а также глубокая предметная экспертиза нашего партнера, позволят нам реализовать успешный проект с хорошими перспективами дальнейшего развития».