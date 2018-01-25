«Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж

«Белтел» завершил строительство системы BMS многофункционального комплекса ЦУМ Воронеж, включающего отель «Воронеж Марриотт», деловой центр и апартаменты премиального уровня.

Здание Воронежского ЦУМа в самом центре города имеет 60-летнюю историю, новая страница которой началась в 2017 году с открытием здания после реконструкции. Для обеспечения эффективной эксплуатации здания, безопасности и комфорта гостей и персонала комплекс оснащен системой управления (BMS) на 15 000 контролируемых точек.

Система реализована на базе оборудования Siemens Simatic. Комплекс оснащен такими возможностями как автоматизация системы теплоснабжения, холодоснабжения и систем обще-обменной вентиляции и кондиционирования; контроль системы электроснабжения, систем водоснабжения и канализации, загазованности подземного паркинга, контроль и учёт энергоресурсов, возникновения протечек, климатических параметров технических и технологических зон.

Информация о состоянии инженерного оборудования в виде мнемосхем, таблиц и графиков отображается на экранах автоматизированных рабочих мест операторов.

«Белтел» выполнил полный комплекс работ: проектирование, поставку оборудования и материалов, монтаж и пуско-наладочные работы.

По мнению Сергея Лепендина, генерального директора ЦУМ Воронеж, новое здание входит в число самых современных и технологически оснащенных объектов региона.

«Компания «Белтел» работает в Воронеже более 20 лет. Выполнение столь масштабного проекта с учетом использования самых современных на сегодняшний день технологий стало для нас особым событием», — отмечает Игорь Козлов, региональный директор «Белтел».